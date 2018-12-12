Крупнейшая в России банда скимеров обворовала банкоматы Петербурга на 13 миллионов рублей

Представьте, что вы идете снимать деньги в банкомате, но вместо этого теряете пин-код от своей карты и кругленькую сумму денег. Именно такая история произошла с сотней петербуржцев. Банда под руководством Ильи Стерлигова и Петра Байдака действовала в Северной столице почти два года. За это время они похитили больше 13 миллионов рублей! Осудили банду скиммеров (преступников, которые устанавливают миниатюрные устройства на банкоматы, чтобы «считывать» пин-коды банковских карт, - Прим.ред.) только сейчас, спустя почти 5 лет.

«СТАРИЧКИ» И «НОВИЧКИ»

Эта группировка скиммеров, которую чуть позже признают чуть ли не крупнейшей в России, появилась в 2012 году. Тогда уроженец Сестрорецка Илья Стерлигов и его приятель Петр Байдак решили добывать деньги привычным для них путем – криминальным. Стерлигова, кстати, в криминальном мире знали хорошо. Жители Сестрорецка до сих пор помнят, как банда под руководством будущего главы скиммеров пыталась устанавливать свои порядки в городе: взрывали гранату в ресторане, стреляли из арбалета на улице. Сам Стерлигов находился в розыске за нападение на сотрудников полиции. Но это не помешало ему зарабатывать деньги по-крупному. И на удаленке.

В начале 2012 года Стерлигов закупил в интернете специальное скиминговое оборудование. И начал собирать вокруг себя людей. Всего через банду «скиммеров» прошло 20 «сотрудников». ОПГ состояла из трех подгрупп. Опытных «стариков», у которых уже были судимости и нелады с законом. «Молодых», которые еще совсем не имели опыта. И «порученцев» - специалистов, которые и делали всю техническую часть работы.

Следователи рассказывают: бандиты выбирали жертв просто. Добычей были лишь банкоматы известных банков с большой проходимостью. Затем на них устанавливали два спецустройства.

- Видеокамеру устанавливали на планке наверху банкомата. На картоприемнике крепили специальное звукозаписывающее устройство. Все это было сделано так, что горожане не замечали слежки за их паролями, - рассказывает следователь Владимир Захарян.

Не замечали этого и сотрудники банка.

«БУДЕТ ЛИ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ?»

Скиминговые устройства пароли и номера карт собирали, но снять деньги техника не могла. Для этого группировке нужно было идти в банк самостоятельно. Как ни странно, но даже на компанию молодых людей (ходили в основном вчетвером), вставляющих в банкомат некую белую карту, никто не обращал внимание. Всего за год «работы» банда скимеров стала богаче на 13 миллионов рублей!

Забеспокоились банкиры после того, как к ним массово стали обращаться обворованные петербуржцы. Тогда за дело взялись сыщики.

Главарь скамеров получил 15 лет колонии.

- Удалось выследить некоторых участников банды, а после – по цепочке – и всех остальных, - рассказывает следователь Захарян. – Скимеры придумали собственные формулировки, чтобы остаться незамеченными. Например, перед тем как идти на дело спрашивали друг у друга по телефону: «будет ли сегодня футбольный матч»? А установка очередного скимингового оборудования называлась «найти новый стадион».

Однако даже эти шифры банду не спасли. В начале декабря Приморский районный суд спустя долгих 5 лет вынес приговор банде. Участников признали виновными в краже и они получили от 1,5 до 8 лет лишения свободы. А еще штрафы в несколько сотен тысяч рублей. Главари – Стерлигов и Байдак – отправились в колонию строгого режима на 15 лет. Им вменили также создание ОПГ.

СБЕЖАЛ-НАШЕЛСЯ

Кстати, один из фигурантов дела - Камо Восканян, приговор еще не получил. Его дело выделено в отдельное производство. Ведь в 2016 году он сбежал из-под домашнего ареста! Каким образом ему удалось снять электорнный браслет - загадка.

Восканян хорошо себя вел не только в СИЗО, но и дома - режим не нарушал. Наверно, рассчитывал на относительно мягкое наказание - несколько лет, да и те условно. Но когда его подельнику впаяли четыре года колонии, не выдержал. Суд для Камо назначили на 15 марта. Процесс должен был начаться в 11.00 утра. Но так и не начался. Судебное заседание подсудимый проигнорировал - он на него не пришел! Камо ретировался из дома в два часа ночи 15 марта, то есть за девять часов до оглашения приговора.

В 2018 году беглеца все же поймали. Он успел добраться до Ставропольского края.