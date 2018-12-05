2018-12-05T14:01:44+03:00
Общество

Аэропорт в Сиверском должны открыть к 2021 году

Сначала хаб в Ленобласти будет принимать грузовые самолеты, затем – частные, а следом и лоукостеры
Анна ПОСЛЯНОВАЛюбовь Холопова
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Военный аэродром должен перейти региону до февраля 2019-гоВоенный аэродром должен перейти региону до февраля 2019-гоФото: Александр ГЛУЗ
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Аэропорту в Ленобласти быть, «как бы кому это не нравилось». И «этот паровоз уже не остановить». Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе итоговой годовой пресс-конференции.

О воздушной гавани в Ленобласти, в Сиверском, говорят уже много лет. Но до дела не доходило отчасти из-за ограничения на федеральном уровне: была договоренность, что других пассажирских аэропортов рядом с петербургским Пулковым не будет.

Тем не менее, в 2017-ом область договорилась с Министерством обороны о передаче в ее собственность военного аэродрома «Сиверский», который использовался в последнее время крайне редко. Аэродром должен перейти Сиверскому городскому поселению до февраля 2019-го.

Власти подготовили дорожную карту, по которой, реализовывать проект аэропорта в Сиверском начнут уже через девять месяцев. На первом этапе старый аэродром превратят в площадку для карго-авиации (грузовые перевозки), которая активно развивается во всем мире.

Пулково и карго-аэропорт – это разные вещи, как «Мерседес» и «Жигули», – объяснил глава региона. – Карго-аэропорту нужны закрытая зона, которую, в том числе, можно огородить забором с колючей проволокой; ангары для хранения продукции; надежные взлетная полоса и система управления полетами. Все это не требует больших инвестиций: взлетная полоса Сиверского способна принимать тяжелые большие грузовые суда.

Грузовой хаб в Сиверском должен заработать к 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грузовой хаб в Сиверском должен заработать к 2021 годуФото: Алексей БУЛАТОВ

На втором этапе Сиверский станет принимать частную авиацию. Рассчитывают, что пользоваться аэропортом будут и компании из стран и городов, находящихся недалеко, примерно в часе лету, от Ленобласти.

– Здесь частные самолеты смогут не только храниться на стоянке, но и получать типичные услуги, – отмели Дрозденко. – Есть регламентные работы, которые должны выполнять только специализированные организации с лицензиями. И мы планирует сделать базу для таких работ.

В третью очередь аэропорт под Гатчиной хотят подготовить для лоукостеров. Но, так как это уже самые что ни на есть пассажирские перевозки, которые затрагивают интересы Пулкова, пока об этом говорят осторожно: последнее слово – за Минтрансом.

– В Сиверском есть железная дорога, ведем переговоры с РЖД о том, чтобы запустить сюда скоростную «Ласточку», – рассказывает Дрозденко. – Недалеко проходит нефтепровод, а значит, можно будет спокойно обеспечить заправку. Сиверскую дорогу включили в нацпроект «Дороги России», чтобы сделать хороший подъездной путь.

Инвесторы имеются. Сегодня вложиться в воздушную гавань хотят и российские, и зарубежные компании из Китая и Швейцарии.

Грузовой хаб в Сиверском должен заработать к 2021 году. Весь проект оценивают в пять миллиардов рублей.

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