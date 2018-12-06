2018-12-06T15:01:51+03:00
Происшествия

Полный суперчуится: Концерт рэпера Gone.Fludd в Петрозаводске отменили после жалобы местного жителя в прокуратуру

Заявитель был возмущен обилием мата в текстах Gone.Fludd и сделал все, чтобы выступление не состоялось
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Рэперу GONE.Fludd не дали выступить в Карелии. И это уже не первый отмененный концерт этого популярного артиста.Рэперу GONE.Fludd не дали выступить в Карелии. И это уже не первый отмененный концерт этого популярного артиста.
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Волна отмены концертов известных российских рэперов докатилась до Петрозаводска. В столице Карелии «забраковали» выступление кумира молодежи Саша Бузе, известного под псевдонимом Gone.Fludd. Рэпер собирался выйти на сцену местного клуба Zефир 7 декабря. Однако планы внезапно пришлось изменить. И ему, и его поклонникам.

- По независящим от нас причинам концерт репера Gone.Fludd, запланированный на 7 декабря, отменен, - обратились к поклонникам рэпера в администрации клуба Zефир в Петрозаводске. - Приносим свои извинения и надеемся на понимание.

Причину отмены концерта Gone.Fludd в Карелии они называть отказались. Как позднее сообщил сам рэпер, поводом стала жалоба одного из местных жителей. Мужчина обратился в прокуратуру. Его, как и других борцов за чистоту русского языка и мораль, возмутили тексты певца. Если быть конкретнее: использование в них нецензурной лексики и пропаганда наркотиков.

- В Петрозаводске прокуратура «настоятельно не рекомендует» проводить наш концерт. Будем требовать официальный отказ с указанием ее причины на бумаге, - ответил рэпер.

Сейчас музыканты экстренно ищут новую площадку для выступления. Их активно поддерживают поклонники.

А вот в прокуратуре республики Карелии информацию по отмене концерта Gone.Fludd в Петрозаводске не комментируют. При этом факт обращения жалобы от одного из местных жителей не отрицают.

СПРАВКА «КП»

24-летний рэпер GONE.Fludd - главное рэп-открытие 2018 года. Настоящее имя GONE.Fludd - Александр Бузе. Родился парень в Мурманске, но почти все детство провел в Подмосковье. Там же ходил в музыкальную школу, а в 2013 году создал свою первую группу Sabbat Cult, которая быстро распалась. После этого появился GONE.Fludd - суперпопулярный проект Смирнова по сей день.

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