2018-12-06T22:00:11+03:00
Происшествия

«Мост глупости» в Петербурге поймал очередную «жертву»

Это уже 162-я «Газель», которая не смогла перебороть «упрямую» конструкцию [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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«Мост глупости» в Петербурге поймал очередную «жертву» Фото: соцсети«Мост глупости» в Петербурге поймал очередную «жертву» Фото: соцсети
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Безусловно, самый известный мост Петербурга – это Дворцовый. Однако за последние годы еще одна железобетонная конструкция, расположенная на на пересечении Ленсоветской дороги и Софийской улицы, набирает небывалую популярность. В простонародье он получил свое имя – «мост глупости». Это говорящее название намекает на водителей грузовиков, которые, несмотря на предупредительные знаки и баннер «Газель не пройдет», пытаются проехать под ним.

- 162-й разложился капитально! Мост глупости хватку не теряет, - объявлено на официальной страничке в Twitter моста.

Очередная «Газель» 6 декабря попыталась проехать под переправой, но не смогла вписаться в неизменную высоту и застряла. На этот раз автомобиль получил сильные повреждения, а все содержимое кузова грузовика вывалилось и рассыпалось на дороге. Кроме того, досталось еще и другой машине, которая остановилась чуть дальше. Как отмечают свидетели схватки «Газели» с мостом, вероятно, ее задело отвалившимся куском от автомобиля.

Очередная жертва "моста глупости" в Петербурге: счет подбитых машин перевалил уже за сотню.

Жители Петербурга продолжают шутить, когда в очередной раз грузовик застревает под железными сводами «кровожадного» моста. Горожане поздравляют его с очередным юбилеем, пекут торты, вешают баннеры, шарики и внимательно следят за его «жизнью» в социальных сетях. И мост тоже отзывается на теплое отношение петербуржцев. Вместе с ними он отпраздновал День города 27 мая. Именно тогда «мост глупости» поймал свою 150-ю «Газель».

На подъезде к знаменитому мосту установлен предупредительный знак о том, что автомобиль высотой более 2,7 метров не пройдет. Тем не менее, водители продолжают испытывать удачу. Возможно, когда-нибудь кому-нибудь и повезет, однако мост продолжает держать удар.

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