«Такое недопустимо!»: соцсети возмутила реклама про петербургских инвалидов

«Работаю не покладая рук!» - говорит безрукий мужчина на плакате. Ему вторит немолодая женщина в инвалидной коляске: «Работаю не вставая!». Кажется, эти слоганы безобидны. Но из уст людей с ограниченными возможностями звучат, мягко говоря, странно. Что и заметили пользователи сети. В последние несколько месяцев русскоязычный интернет стал активно обсуждать необычную картинку, похожую на листовку, которую распространяют в госучреждениях. На ней инвалиды, обыгрывая свои недостатки, говорят, что тоже могут стать полноценными членами общества и работать. Такую социальную рекламу не оценили, обсмеяли, спародировали... И вообще усомнились в том, что она была.

Но такая социальная реклама действительно существовала. Руководитель петербургской общественной организации инвалидов по социальной защите и содействию в трудоустройстве «Верба» Ольга Вагнер помнит, как создавали этот посыл.

- Это были не листовки, а большие баннеры, которые развешивались по Санкт-Петербургу. На Ленинском проспекте, на въезде в город, на трассах… Они провисели не больше полугода. Рекламе уже лет 18 точно есть, - рассказала «КП-Петербург» Вагнер.

По словам Ольги Олеговны, с просьбой создать соцрекламу в начале нулевых в организацию обратился петербургский комитет по печати.

По словам Ольги Вагнер, модели, которые «засветились» в рекламе, до сих пор живы и здоровы. И не жалеют о том, что приняли участие в таком неоднозначном проекте. Напротив, радовались тому, что видят себя на улицах города.

"Нашей целью было привлечь внимание к трудоустройству инвалидов, поднять сознательность работодателей. И реклама сработала, это был успех!"

- Мы участвовали в создании рекламы добровольно, не за деньги. До нас, куда бы не обращался комитет, им везде отказали, говоря, что подобное кощунственно, - вспоминает Вагнер. – А мы взялись. Нашей целью было привлечь внимание к трудоустройству инвалидов, поднять сознательность работодателей. И реклама сработала, это был успех! Был шквал звонков, люди предлагали работу нашим подопечным.

- Тогда эта реклама не оставила равнодушными никого. Были и положительные отзывы и отрицательные. Но цели мы достигли, - уверяет Вагнер.

Кстати, «Верба» до сих пор помогает инвалидам трудоустроиться. Правда, сейчас уже без подобной рекламы.

"ЭТО СЕЙЧАС НЕДОПУСТИМО"

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Времена меняются, отношение к людям с ограниченными возможностями, к счастью, тоже. То, что считалось допустимым не так давно, сейчас кажется нереальным. То же самое и с рекламой – эти баннеры из нулевых кажутся дикими и жестокими, но тогда они были в порядке вещей. Наше общество изменилось, шагнуло в сторону человеческого отношения.

Сейчас подобное, конечно, недопустимо. Даже в лексиконе уже редко встретишь слово «инвалид», мы говорим «люди с ограниченными возможностями». Инвалид – звучит как дефект.

"ЧТО ПЛОХОГО?"

Иван Арцишевский, эксперт по этикету:

- Не вижу ничего ужасного в этой рекламе. Да, люди с ограниченными возможностями существуют в природе, они уже члены общества. Но чье достоинство задето в этой рекламе?