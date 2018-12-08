Петербуржцы хотят переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

«Город над вольной Невой, Где болеют за «Зенит» родной…». Любовь к сине-бело-голубым, кажется, у петербуржцев в крови. И жители Северной столицы в очередной раз это доказали. Почти половина горожан хотела бы увековечить имя родного футбольного клуба не где-нибудь, а в названии станции метро.

В городе на Неве разгорается вопрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит». Такая идея появилась у горожан еще до чемпионата мира по футболу, к началу которого в Петербурге и открыли новую станцию зеленой ветки. В Сети даже создали петицию.

В ноябре вернуться к теме смены имени станции метро решила исследовательская компания «Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург». И провела опрос среди жителей Северной столицы.

Оказалось, что 44 процента петербуржцев поддерживают название «Зенит» вместо «Новокрестовской». Против выступили 26 процентов. Остальные к вопросу отнеслись нейтрально. Не возражают против переименования, но и не поддерживают активно идею 30 процентов горожан. Всего были опрошены 2006 человек старше 16 лет.

Идея переименования появилась у горожан еще до чемпионата мира по футболу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время исследования подтвердилась и массовая любовь петербуржцев к «Зениту».

– Среди жителей города, интересующихся футболом, болельщиком ФК «Зенит» себя назвали 74%. В пересчете на все население, вне зависимости от их интереса к футболу, этот показатель составляет 48%, то есть каждый второй петербуржец является болельщиком футбольного «Зенита», – отметили в Агентстве Социальной Информации.

Коснулся опрос и стадиона сине-бело-голубых на Крестовском острове, который теперь будет называться «Газпром Арена». Среди тех, кто уже успел его посетить, 74 процента опрошенных отметили, что спортивное сооружение им понравилось. А больше половины горожан – и те, кто был на стадионе, и те, кто еще не попал туда на матчи – заявили, что уже считают арену на Крестовском одним из символов Петербурга. Таких оказалось 56 процентов.

– Анализируя результаты исследования в целом, можно сделать вывод, что Санкт-Петербург действительно является одним из самых футбольных городов России, что подтверждает и официальная статистика посещаемости футбольных матчей ФК «Зенит», – подытожили в исследовательской компании.