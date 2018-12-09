2018-12-09T16:56:41+03:00
Общество

«Я к вам со всей слюной»: В Петербурге программист с ДЦП создал магазин футболок, высмеивающих стереотипы об инвалидах

Вырученные деньги Иван Бакаидов потратит на развитие приложений для синтезации речи
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Иван Бакаидов - программист, Член сборной Петербурга по бочча. Фото: личная страница героя публикации.Иван Бакаидов - программист, Член сборной Петербурга по бочча. Фото: личная страница героя публикации.
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Петербургский Иван Бакаидов не раз доказал, что человек способен преодолеть любые сложности. При рождении молодому человеку поставили страшный диагноз – детский церебральный паралич. Юноша передвигается на инвалидной коляске и практически не разговаривает. Однако это не мешает жить ему полной жизнью: Иван выиграл серебряную медаль чемпионата России по бочча, катается на лежачем велосипеде и работает программистом. Вместе с командой он основал проект LINKa, который создает программы синтезации речи. Они помогают людям с нарушениями общаться и понимать друг друга.

Иван на соревнованиях. Фото: личная страница героя публикации.

Иван на соревнованиях. Фото: личная страница героя публикации.

На днях Бакаидов запустил собственный интернет-магазин. С его помощью начинающий бизнесмен намерен бороться со стереотипами об инвалидах.

- У меня давно крутились в голове несколько смешных надписей на около инвалидную тему и я решил попробовать запустить магазин, выручка от которого пойдет на развитие проекта LINKa, а также других моих проектов и идей, - объясняет свою задумку юноша.

Сейчас на выбор доступно 8 футболок. Фото: скриншот сайта.

Сейчас на выбор доступно 8 футболок. Фото: скриншот сайта.

В первую партию вошли футболки с надписями «Я к вам со всей слюной», «К сожалению, я умственно сохранен», «Я не овощ», «Я не говорю, но мне есть что рассказать». Стоимость каждой – 800 рублей.

- Наша цель: побудить общество к спокойному и легкому отношению к людям с особенностями. Мы высмеиваем многие предрассудки вокруг людей с инвалидностью и показываем, что каждый человек обычный, но в тоже время особенный, - говорит Иван.

Фото: скриншот сайта.

Фото: скриншот сайта.

Сейчас создатели магазина собирают предзаказы. Первые футболки попадут к своим хозяевам через несколько недель.

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