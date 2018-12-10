Спасатели помогли выбраться толстому коту, застрявшему в мусорном контейнере

Этому толстому котику пора задуматься о диете. Особенно после того, как он не смог самостоятельно выбраться из мусорного контейнера. Из заточения пухляша все-таки спасли, но испугался кот изрядно.

Чудесное спасение произошло в субботу, 8 декабря. Тогда пушистый житель Лодейного поля, что в Ленобласти, прогуливался рядом с мусорным контейнером. В какой-то момент хвостатый не устоял перед ароматами, доносившимися оттуда, и запрыгнул внутрь. Неясно, удалось ли котейке чем-то полакомиться и пополнить запасы жира на своем пузике. Но когда животинка решила выбраться из контейнера, ему это не удалось.

Кот понял, что угодил в ловушку. В ужасе толстяк орал несколько минут, пока на него не обратили внимание местные жители. Горожане вызвали спасателей, а те немедленно прибыли на место. Испуганного котика из заточения вытащили за считанные минуты.

Из мусорки зверя доставали спасатели.

В соцсетях, где историю рассказали местные жители, спасателей от души благодарят неравнодушные.

­- Молодцы наши мужики ! Спасибо вам за вашу работу,- восхищаются пользователи.

- Добрый дела начинаются с котиков! Спасибо неравнодушным!, - аплодируют горожане.

Правда, главный герой истории благодарить своих спасителей не стал: не мурлыкал и погладить себя не дал – все еще был в шоке. Поэтому трусцой побежал от злополучных контейнеров и людей. Бежать со всех ног толстяку помешал жирок.