2018-12-10T20:01:24+03:00
Дом. Семья

Спасатели помогли выбраться толстому коту, застрявшему в мусорном контейнере

Пухляш решил пообедать, но не рассчитал свои силы
Елена БЕЗГОДОВА
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Толстяк забрался в контейнер, но выбраться уже не смогТолстяк забрался в контейнер, но выбраться уже не смог
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Этому толстому котику пора задуматься о диете. Особенно после того, как он не смог самостоятельно выбраться из мусорного контейнера. Из заточения пухляша все-таки спасли, но испугался кот изрядно.

Чудесное спасение произошло в субботу, 8 декабря. Тогда пушистый житель Лодейного поля, что в Ленобласти, прогуливался рядом с мусорным контейнером. В какой-то момент хвостатый не устоял перед ароматами, доносившимися оттуда, и запрыгнул внутрь. Неясно, удалось ли котейке чем-то полакомиться и пополнить запасы жира на своем пузике. Но когда животинка решила выбраться из контейнера, ему это не удалось.

Кот понял, что угодил в ловушку. В ужасе толстяк орал несколько минут, пока на него не обратили внимание местные жители. Горожане вызвали спасателей, а те немедленно прибыли на место. Испуганного котика из заточения вытащили за считанные минуты.

Из мусорки зверя доставали спасатели.

Из мусорки зверя доставали спасатели.

В соцсетях, где историю рассказали местные жители, спасателей от души благодарят неравнодушные.

­- Молодцы наши мужики ! Спасибо вам за вашу работу,- восхищаются пользователи.

- Добрый дела начинаются с котиков! Спасибо неравнодушным!, - аплодируют горожане.

Правда, главный герой истории благодарить своих спасителей не стал: не мурлыкал и погладить себя не дал – все еще был в шоке. Поэтому трусцой побежал от злополучных контейнеров и людей. Бежать со всех ног толстяку помешал жирок.

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