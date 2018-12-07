2018-12-07T11:30:31+03:00
Общество

Полиция завершила проверку фонда Сокурова и не стала возбуждать дело

Нарушений в работе общественной организации найдено не было
Людмила ИЛЬИНАПетр КИБЕР
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Полиция завершила проверку фонда Сокурова и не стала возбуждать дело.Полиция завершила проверку фонда Сокурова и не стала возбуждать дело.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Только вчера, 6 декабря, полиция Петербурга начала проверку фонда знаменитого режиссера Александра Сокурова, а уже сегодня с утра стало известно о том, что инспекция завершена, никаких нарушений не найдено и уголовного дела тоже не будет.

- Полиция не выявила нарушений в деятельности общественной организации «Пример интонации», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По информации из правоохранительных органов, основанием для проверки послужило заявление одного из бывших сотрудников фонда, который рассказал о возможных хищениях средств, выделенных на киносъемки.

По заявлению полиции, сотрудники МВД «провели всестороннюю проверку фактов» и не обнаружили никаких нарушений в деятельности «Примера интонации». Возможно, что причиной молниеносной работы правоохранителей стало внимание руководства города на Неве к ситуации.

Напомним, что накануне врио губернатора Петербурга Александр Беглов попросил главу ГУ МВД Северной столицы Сергея Умнова и прокурора города Сергея Литвиненко узнать, нет ли огульных обвинений и провокации в отношении Александра Сокурова.

В этот момент сам режиссер находился в больнице после операции.

- Это плановое лечение, сейчас с ним все хорошо, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» коллега Сокурова композитор Андрей Сигле. – У него с рождения проблемы с ногой, а в последнее время начались серьезные боли, вот он и решился на операцию.

Что касается обысков, то, по мнению Александра Сигле, это была «чистой воды провокация».

Композитор Андрей Сигле о проверках в фонде Сокурова и здоровье режиссера

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