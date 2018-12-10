Врачи, с которых Мария Комиссарова требует 56 миллионов: «Мы не обещали поставить спортсменку на ноги»

В Петербурге спортсменка Мария Комиссарова продолжает судиться с испанской клиникой, в которой она проходила лечение после травмы позвоночника. Паралич ног Маша получила во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Врачи в России и Германии лишь разводили руками – медицина бессильна. Немецкие специалисты сразу же предложили привыкать к новому образу жизни – на коляске. Но красавица не хотела верить, что жизнь больше не будет прежней. Тогда, по ее словам, она и наткнулась на испанскую клинику российского доктора Евгения Блюма.

- Весной 2014 года меня познакомили с человеком, который лечился в этой клинике, - рассказывала «Комсомолке» Мария. - Он пригласил меня посмотреть, как там все у них выглядит. Я прилетела на два дня на консультацию. И доктор сказал, что сможет вылечить меня. Поэтому мы закончили лечение в Германии и полетели в Испанию. Я не хотела думать, что восстановление нереально. Мы заключали договор, я платила по полторы тысячи евро в день и занималась без выходных с девяти утра до шести вечера. Меня тренировали инструктора, сам Блюм только иногда появлялся.

Мария Комиссарова во время тренировки.Фото: REUTERS

Эффект от занятий, по словам Марии, пообещали уже через год тренировок. Лечение было дорогое, поэтому спортсменке пришлось обратиться за помощью в благотворительные фонды. Но даже спустя два года Маша так и не встала на ноги. После этого она и решила отсудить потраченные 51 миллион рублей и 5 миллионов компенсации. В самой же клинике сейчас заявили, что все обещанные услуги выполнили.

- Если вас интересует конкретно, обещали ли мы, что Мария снова будет ходить, как ходила до момента получения травмы, то я отвечу, что таких обещаний мы не давали, - пояснил «КП» Доктор Блюм через своих представителей. - Заявлениям Марии мы дадим оценку в суде в рамках рассмотрения инициированного ею иска к клинике. Все свои обещания и стоящие перед нами задачи мы выполнили в полном объеме.

Мария Комиссарова была лидером сборной России по фристайлу.

По словам врачей, главным достижением стало то, что после реабилитации Мария смогла избавиться от металлического каркаса, который был поставлен спортсменке после травмы.

- Маша была прооперирована, металлический поддерживающий каркас был извлечен, чтобы освободить 4 сегмента позвоночника для увеличения его подвижности, - поясняют в клинике. - Это стало возможным исключительно благодаря эффекту восстановительного тренинга. Об этом Мария упоминала лично в своих интервью.

Тренировки и восстановление были очень непростыми. Но Мария терпела, потому что мечтала встать на ноги.

Сейчас, по словам врачей, Мария может бесплатно заниматься в их клинике, чтобы не потерять форму. При этом в больнице уточнили, что стоимость лечения спортсменке выставляли по общему прейскуранту.

СПРАВКА «КП»

Мария Комиссарова родилась 5 сентября 1990 года в Санкт-Петербурге. В 2011 году увлеклась фристайлом в дисциплине ски-кросс. В том же году вошла в состав сборной России. Уже через год стала серебряным призером этапа Кубка мира в Швейцарии и бронзовым призером Кубка России.

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