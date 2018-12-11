Поддержка добрых дел

Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) под особым контролем государства. Найти механизмы для их выхода на рынок соцуслуг - одна из приоритетных задач, поставленная президентом России Владимиром Путиным. К 2020 году доступ к бюджетным деньгам, которые выделяются на предоставление социальных услуг населению, для НКО должен составить 10 процентов. Что касается Ленинградской области, то эта цифра сегодня равняется 3 процентам. Достичь нужного порога наш регион может, однако эта тема требует подробного обсуждения и проработки механизмов. Для этого Общественная палата Ленобласти на днях провела стратегическую сессию.

Один день. Пять тематических секций. И жаркая дискуссия всех участников процесса. Искать лучшие решения собрались представители законодательной и исполнительной власти региона и органов местного самоуправления, сами поставщики негосударственных соцуслуг на рынок, представители общественной палаты региона, муниципальных образований Ленинградской области и высококвалифицированные эксперты.

Главные вопросы, которые обсуждали участники: правовые аспекты передачи соцуслуг НКО, финансовые, информационные, административные барьеры их входа на рынок, а также перспективы развития.

- Без малого двести человек выступали и представляли информацию о нормативной базе, которая нужна для работы социально ориентированных некоммерческих организаций, - отметил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. - Самое ценное - это обмен мнениями и опытом. Те рекомендации, которые выработаны здесь, на стратегической сессии, будут очень полезны в дальнейшем. Потому что это живая практика.

Та самая живая практика стала возможна еще и потому, что во время стратегической сессии проработали конкретные ситуации вместе с руководителями фондов, общественных организаций, центров обучения детей, музеев. На тематических секциях подробно разбирали положение НКО в сфере культуры, туризма, образования, физической культуры.

- Мы договорились о том, что все наработки, которые касаются законов, иных нормативных актов, будут представлены в Законодательное собрание Ленинградской области, - добавил Владимир Журавлев.

Некоммерческие организации, которые не ставят перед собой главной целью получить прибыль, занимаются благотворительностью, оказанием социальной помощи, развитием спорта, культуры, образования и предлагают другие полезные и важные для общества услуги. Но, например, нередко частные детские образовательные учреждения в попытке сотрудничать с государственными сталкиваются с проблемой получения лицензии или обучения специалистов.

- Есть прекрасный футбольный клуб «Фаворит» в городе Выборге. Если организовать повышение квалификации, подготовку дополнительного образования для тренеров подобных клубов, то это будет шаг вперед и дополнительные возможности, - объясняет Владимир Журавлев. - Но здесь нужно решать вопросы и материальной базы, потому что, когда такая организация сама на свои средства строит и оборудует футбольное поле, здесь, конечно, нужна поддержка власти.

Кстати, участниками важного мероприятия стали не только представители Ленинградской области и Петербурга. Свой вклад в стратегическую сессию внесли и специалисты из Москвы, Калининграда и Перми. Это эксперты, которые работают с Общественной палатой России.

Итогом стратегической сессии стал документ с рекомендациями и предложениями. Это своеобразный план на будущее, который Общественная палата возьмет за основу помощи допуска НКО на рынок соцуслуг.