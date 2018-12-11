2018-12-11T20:48:08+03:00
Дом. Семья

Сбежавшего оленя в Пушкине поймали и вернули «Деду Морозу»

Олениха Герда в полном порядке и есть свой любимый комбикорм [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Сбежавшего оленя в Пушкине поймали и вернули «Деду Морозу»Сбежавшего оленя в Пушкине поймали и вернули «Деду Морозу»Фото: СОЦСЕТИ
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Трехдневные приключения сбежавшего оленя в Пушкинском районе Петербурга закончились. Беглянку, которую, оказывается, зовут Герда, наконец-то поймали и отправили хозяевам. Ветеринарные врачи наблюдают за животным и делают все необходимые процедуры.

- Олениха в порядке и ест свой любимый ягель и комбикорм. Конечно, она очень похудела, но это не беда, откормим, - пишут в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте».

Жители Пушкина 7 декабря стали рассказывать в социальных сетях о том, что по улицам города бегает олень. Животное появлялось в разных районах с испуганными глазами, пытаясь найти место, где бы спрятаться и раздобыть еды.

Героями, поймавшими олениху, оказались местные жители и пожарные, которые и в грячую избу зайдут, и оленя на скаку остановят. Около 12 часов ночи в понедельник, 10 декабря, помощника Деда Мороза увидели на Витебском проспекте. Олень шагал от Пушкина в сторону Шушар, слизывая соль с дороги.

В Пушкине поймали сбежавшего оленя.Животное бродило по городу в течение трех дней

- Дорога разделена отбойниками, тротуар отгорожен от поля заборчиком, она забежала у заправки на тротуар и оказалась с двух сторон заблокирована, - рассказывают очевидцы.

В итоге общими усилиями животное оказалось поймано. Бедная олениха с одним лишь правым рогом выглядит испуганной на видео. Но теперь она отправится обратно в домик к Деду Морозу, где наберется сил и будет встречать Новый год в тепле среди своих сородичей.

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