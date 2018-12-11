2018-12-12T07:35:51+03:00
Дом. Семья

Сбежавшего оленя в Пушкине поймали и вернули «Деду Морозу»

Олениха Герда в полном порядке и ест свой любимый комбикорм [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сбежавшего оленя в Пушкине поймали и вернули «Деду Морозу»Сбежавшего оленя в Пушкине поймали и вернули «Деду Морозу»Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Трехдневные приключения сбежавшего оленя в Пушкинском районе Петербурга закончились. Беглянку, которую, оказывается, зовут Герда, наконец-то поймали и отправили хозяевам. Ветеринарные врачи наблюдают за животным и делают все необходимые процедуры.

- Олениха в порядке и ест свой любимый ягель и комбикорм. Конечно, она очень похудела, но это не беда, откормим, - пишут в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте».

Жители Пушкина 7 декабря стали рассказывать в социальных сетях о том, что по улицам города бегает олень. Животное появлялось в разных районах с испуганными глазами, пытаясь найти место, где бы спрятаться и раздобыть еды.

Героями, поймавшими олениху, оказались местные жители и пожарные, которые и в грячую избу зайдут, и оленя на скаку остановят. Около 12 часов ночи в понедельник, 10 декабря, помощника Деда Мороза увидели на Витебском проспекте. Олень шагал от Пушкина в сторону Шушар, слизывая соль с дороги.

В Пушкине поймали сбежавшего оленя.Животное бродило по городу в течение трех дней

- Дорога разделена отбойниками, тротуар отгорожен от поля заборчиком, она забежала у заправки на тротуар и оказалась с двух сторон заблокирована, - рассказывают очевидцы.

В итоге общими усилиями животное оказалось поймано. Бедная олениха с одним лишь правым рогом выглядит испуганной на видео. Но теперь она отправится обратно в домик к Деду Морозу, где наберется сил и будет встречать Новый год в тепле среди своих сородичей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Боимся, что его в торговый центр посадят»: белого медвежонка из Новосибирска продали Китаю
Теперь любимец новосибирской публики будет жить в городе Циндао. Фанаты Ростика переживают, что его ждет судьба «самого грустного медведя в мире», но это не так [фото, видео]
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму