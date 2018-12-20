Анестезиолог, которого обвинили в изнасиловании трех пациенток, после задержания попал в больницу

19 декабря в известный Петербургский диагностический центр «Ювента» пришли сотрудники полиции. Прямо на рабочем месте они задержали 58-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Армена Оганесяна. А все из-за жалобы юной пациентки, которая обвинила врача в надругательстве. Чуть позже к ней присоединились и другие потерпевшие.

Сотрудники «Ювенты» рассказали «КП-Петербург»: полицию в больницу вызвали именно медики. Как только услышали жалобу молодой пациентки.

- 19 декабря, в среду, девушка отходила от наркоза. Но запомнила человека, который был рядом с ней и совершал некие действия, - пояснили медики. – Мы вызвали правоохранителей в центр, Армена Агасиевича тут же задержали.

Но сам анестезиолог с 35 летним стажем обвинения опровергает. От встречи с людьми в форме ему самому стало плохо – поднялось давление, заболело сердце.… Вместо отделения полиции врача доставили в клинику. Пока Армен Агасиевич приходит в себя под капельницами, его охраняют несколько сотрудников полиции. Чтобы не сбежал.

Кстати, доктора Оганесяна характеризуют исключительно положительно. Он никогда не был судим и в поле зрения правоохранителей не попадал. Всю свою жизнь проработал врачом-анестезилогом и регулярно повышал свою квалификацию. Вступил в с Ассоциацию анестезиологов России и еще защитил кандидатскую по своей специализации. В последние годы работал нескольких частных клиниках Петербурга. И один прием у доктора стоит немало – 1300 рублей.

Обвинения доктору Оганесяну пока не предъявлены. Но следователи уже допросили его предполагаемых жертв: троих девушек 16, 17 и 21 года. Из троих он изнасиловал только одну. В отношении двух других, говоря языком следователей, совершил действия сексуального характера. Все трое пострадали в течение одного дня.