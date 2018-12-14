Многодетного отца из Ленобласти, который поймал педофила, осудили почти на два года

Хотел поймать педофила, но вместо этого сам оказался на скамье подсудимых. Странная история, но именно так и произошло с 38-летний Дмитрием Мясниковым из города Тосно, что в Ленобласти. 12 декабря многодетному отцу вынесли приговор. За решетку, к счастью, его не отправили. Хотя прокуратура требовала жестокое наказание - три года колонии строгого режима. За что?

РАЗОБРАТЬСЯ ПО-МУЖСКИ

Дмитрий – простой рабочий. Женат, воспитывает троих детей. А еще крутится на двух работах – в частной охране и в кооперативе сантехником. Однажды он пришел помочь с трубами в одну знакомую семью. Между делом разговорились с девочкой, дочкой тех самых знакомых. Шестиклассница просила совета, к ней приставал 30-летний педофил Владимир, предложил ей заняться сексом за 10 000 рублей. Школьница зачем-то стала переписываться со взрослым мужчиной. А когда дело зашло далеко - испугалась.

- Она показала мне эту переписку, - вспоминает Дмитрий. - Я переписку сфотографировал, показал маме. И мы оба решили, что педофила нужно поймать, сдать в полицию.

Однако Дмитрий сначала самому разобраться по-мужски с нахальным преступником. Даже придумал схему с ловлей на живца.

- 6 февраля 2018 года я был на смене в группе быстрого реагирования, - поясняет Дмитрий. – Девочка по нашей просьбе с педофилом о встрече договорилась. В шесть вечера села к нему в машину, и они поехали в сторону леса. Я с напарником на рабочем авто за ними. Когда педофил машину остановил, девочка в слезах, расстегнутая, выскочила из авто, этот – за ней. Тут мы и подоспели.

Дмитрий сделал предупредительный выстрел из пистолета, который прихватил с работы. Заставил извращенца лечь на землю и надел на него наручники и отвез задержанного в отдел полиции на его же машине. Правда, там Владимира долго держать не стали. Отпустили на следующий день.

Дмитрий Мясников хотел помочь девочкеФото: Соцсети

УВОЛИЛИ И В ИВС

- Через двое суток я вышел на работу, а меня, оказывается, уволили! Не успел ничего понять, оперативники меня в наручники и в изолятор временного содержания, - негодует Дмитрий.

Спасителю приписали вымогательство и угон машины. Правда, с помощью адвокатов удалось первое обвинение отсечь.

- Я вернул ему деньги, - вздыхает Дмитрий. – Да, снял с его карты 2, 5 тысячи рублей. Но не для себя же, а в качестве моральной компенсации матери. Она девочку одна воспитывает, трудится соцработником, вечно денег нет. А тут еще и педофилы!

Однако за угон придется отвечать. Теперь 1 год и 10 месяцев Мясников должен будет трудиться на благо государства. А тот самый педофил получил всего 400 часов исправительных работ. Наш собеседник с приговорами не согласен и будет их обжаловать. Но несмотря ни на что многодетный отец не жалеет о своем поступке. Говорит, что готов продолжать подвиги. А еще мечтает вернуться работать в ЧОП. Сейчас осужденный смог устроиться на работу только водителем маршрутки.

Кстати, мама спасенной девочки с Дмитрием больше не общается. Почему? Он не знает.