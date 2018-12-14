2018-12-14T17:22:44+03:00
Общество

Бакланов оправдали: Чиновники признались, что придумали историю про птиц, разрушавших крышу футбольного стадиона в Петербурге

Спустя год вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин рассказал, зачем это было сделано
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments13
В свое время баклан даже стал символом стадиона на Крестовском.В свое время баклан даже стал символом стадиона на Крестовском.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Суровый балтийский баклан, мощным клювом пробивающий крышу тогда еще стадиона «Санкт-Петербург», стал всероссийским мемом в августе 2017 года, когда вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин объяснил протечки кровли арены проделками коварных птиц.

- Крыша выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная - баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостностность пленки, - рассказал журналистам Албин.

Слова вице-губернатора мгновенно разлетелись на цитаты, а сам «крестовский баклан» даже завел аккаунт в «Твиттере», где остроумно комментировал инициативы чиновников по борьбе с птицами.

Вредителей предлагали разгонять ультразвуком и отпугивать хищниками как в аэропортах. Когда в прессе появилась сумма, которую город готов потратить на избавление от коварных пернатых, «крестовкий баклан» предложил решить проблему проще.

- Узнали сколько стоит защита от птиц и смеемся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы, - написали шутники в «Твиттере».

Вступились за птиц и местные орнитологи, заявившие, что бакланы парят над водами Финского залива, ловят рыбу и держатся подальше от людей. А на крыше стадиона сидят чайки, которые не в состоянии своими слабенькими клювиками проткнуть дыру в кровле.

Впрочем, постепенно громкая история сошла на нет и лишь периодически о ней вспоминали в городе. Стадион «Санкт-Петербург» благополучно пережил футбольный чемпионат мира 2018 и уже успел сменить название на «Газпром Арену».

Но беда пришла откуда не ждали – сам Игорь Албин признался в мифическом происхождении истории про бакланов. На вручении премии самым влиятельным чиновникам города вице-губернатор признался, что выдумал историю.

- Жалко расставаться с мемом, но я его придумал, - ошарашил заявлением Албин. - Мы тогда хотели снять негатив про стадион, рассказать, что он лучший в мире. – Я сел и стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальной – подрядчик не предусмотрел защиты от птиц.

Надо сказать, что родившийся мем про бакланов свою задачу выполнил. Петербуржцы пошутили, посмеялись и успокоились, а стадион стал работать в обычном режиме. В 2020 году здесь пройдут игры футбольного чемпионата Европы, которые проведут уже не обращая внимания на вредителей с длинными клювами.

Правда, теперь все городские проблемы, даже прорывы труб, злопамятные горожане объясняют проделками все тех же бакланов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бакланы виноваты: В протечках на «Санкт-Петербург Арене» заподозрили птиц

По словам вице-губернатора Игоря Албина, бакланы портят крышу своими мощными клювами (подробности)

Петербургские орнитологи вступились за бакланов, «клюющих» крышу стадиона на Крестовском

Слова вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о том, что городские бакланы наносят ущерб новенькой «Санкт-Петербург Арене», потрясли многих. Выражаясь буквально, Игорь Николаевич сообщил, что вредные бакланы пробивают «мощным клювом» светозащитную пленку на крыше, и отсюда в том числе - проблемы с протечками на новом стадионе... (подробности).

Почетный знак от бакланов: в «Вечернем Урганте» пошутили над наградой вице-губернатора Албина

Чиновника отметили за строительство стадиона на Крестовском острове (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму