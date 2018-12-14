Бакланов оправдали: Чиновники признались, что придумали историю про птиц, разрушавших крышу футбольного стадиона в Петербурге

Суровый балтийский баклан, мощным клювом пробивающий крышу тогда еще стадиона «Санкт-Петербург», стал всероссийским мемом в августе 2017 года, когда вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин объяснил протечки кровли арены проделками коварных птиц.

- Крыша выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная - баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостностность пленки, - рассказал журналистам Албин.

Слова вице-губернатора мгновенно разлетелись на цитаты, а сам «крестовский баклан» даже завел аккаунт в «Твиттере», где остроумно комментировал инициативы чиновников по борьбе с птицами.

Вредителей предлагали разгонять ультразвуком и отпугивать хищниками как в аэропортах. Когда в прессе появилась сумма, которую город готов потратить на избавление от коварных пернатых, «крестовкий баклан» предложил решить проблему проще.

- Узнали сколько стоит защита от птиц и смеемся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы, - написали шутники в «Твиттере».

Крестовский баклан on Twitter

Вступились за птиц и местные орнитологи, заявившие, что бакланы парят над водами Финского залива, ловят рыбу и держатся подальше от людей. А на крыше стадиона сидят чайки, которые не в состоянии своими слабенькими клювиками проткнуть дыру в кровле.

Впрочем, постепенно громкая история сошла на нет и лишь периодически о ней вспоминали в городе. Стадион «Санкт-Петербург» благополучно пережил футбольный чемпионат мира 2018 и уже успел сменить название на «Газпром Арену».

Но беда пришла откуда не ждали – сам Игорь Албин признался в мифическом происхождении истории про бакланов. На вручении премии самым влиятельным чиновникам города вице-губернатор признался, что выдумал историю.

- Жалко расставаться с мемом, но я его придумал, - ошарашил заявлением Албин. - Мы тогда хотели снять негатив про стадион, рассказать, что он лучший в мире. – Я сел и стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальной – подрядчик не предусмотрел защиты от птиц.

Крестовский баклан on Twitter

Надо сказать, что родившийся мем про бакланов свою задачу выполнил. Петербуржцы пошутили, посмеялись и успокоились, а стадион стал работать в обычном режиме. В 2020 году здесь пройдут игры футбольного чемпионата Европы, которые проведут уже не обращая внимания на вредителей с длинными клювами.

Правда, теперь все городские проблемы, даже прорывы труб, злопамятные горожане объясняют проделками все тех же бакланов.

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