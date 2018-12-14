Весь год азартные, креативные, эрудированные, постоянные и новые члены NONTRIVIAL CLUB думали и играли, играли и думали. И, наконец, разыграли миллион. В финальной игре, которая проходила в ресторане Brasserie de Metropole, приняли участие 13 команд, среди которых лишь пять реально претендовали на победу (именно эти команды заняли самые высокие строчки в рейтинге по итогам года и набрали внушительное число баллов).

В финальной игре, которая проходила в ресторане Brasserie de Metropole, приняли участие 13 команд. Фото Анны Аникиной.

Остальные команды и гости мероприятия наслаждались увлекательным процессом игры и праздничной программой, подготовленной NONTRIVIAL CLUB во главе с Александрой Григоренко – автором проекта и руководителем Клуба.

Темой игры, завершающей авторскую серию «Россия в мире» стала «Россия в России». Каждый из вопросов вызывал интеллектуальный восторг, а поддержали тему музыканты фолк-группы Оттава Ё. Удалые и бравые, русские народные произведения очень гармонично звучали со сцены одного из самых известных ресторанов Северной столицы.

Паузы между вопросами заполняли актеры театра Мимигранты в костюмах сказочных зверей, дополнявших пантомимой награждение заслуженных игроков Клуба в разных номинациях. Награда в номинации «Солнце» была вручена представителям холдинга «Life is Good» под руководством Романа Василенко, генерального спонсора проекта, предоставившего миллион лучшей команде. Прекрасная традиция продолжится, и в следующем 2019 году жизнь будет все так же прекрасна, а холдинг «Life is Good» останется генеральным спонсором Клуба.

Испробовали игроки в этот вечер и торт от Метрополя, - сладкую мечту каждого петербуржца.

Торт от Метрополя - сладкая мечта каждого петербуржца. Фото Анны Аникиной.

«Миллион в студию!», - эти слова завершили мероприятие, а обладателями сокровища стали игроки команды «Эмпрана», фанаты нетривиального досуга и члены NONTRIVIAL CLUB в течение многих лет. Но миллион задержался в руках у капитана команды всего на несколько минут, и, по решению игроков, был передан в фонд NONTRIVIAL CLUB для продолжения Игры.

Обладателями сокровища стали игроки команды «Эмпрана». Фото Анны Аникиной.

Интеллектуальное шоу должно продолжаться!

Неизменными остроумными ведущими были в этот вечер Александр Друзь и Андрей Максимков, а среди команд появились новички: команды «Киноафиша» и «Геометрия». Быть может, на них и сделаем ставку в следующем году?

За миллион сражались, но пока не выиграли знаменитые игроки клуба: Борис Смолкин, Михаил Баркан, Аркадий Коваль, Лилия Киселенко, Геннадий Смирнов, Илья Носков, Денис Попов, Сергей Прохоров, Владимир Бухинник и многие другие известные петербуржцы.

За миллион сражались, но пока не выиграли знаменитые игроки клуба. Фото Анны Аникиной.

Подробнее о новых условиях и правилах игры в 2019 году на сайте NONTRIVIAL CLUB

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