2018-12-14T15:35:49+03:00
Общество

Миллион в студию

11 декабря состоялась финальная игра 2018 года от NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем
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11 декабря состоялась финальная игра 2018 года от NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем. Фото Анны Аникиной.11 декабря состоялась финальная игра 2018 года от NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем. Фото Анны Аникиной.
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Весь год азартные, креативные, эрудированные, постоянные и новые члены NONTRIVIAL CLUB думали и играли, играли и думали. И, наконец, разыграли миллион. В финальной игре, которая проходила в ресторане Brasserie de Metropole, приняли участие 13 команд, среди которых лишь пять реально претендовали на победу (именно эти команды заняли самые высокие строчки в рейтинге по итогам года и набрали внушительное число баллов).

В финальной игре, которая проходила в ресторане Brasserie de Metropole, приняли участие 13 команд. Фото Анны Аникиной.

В финальной игре, которая проходила в ресторане Brasserie de Metropole, приняли участие 13 команд. Фото Анны Аникиной.

Остальные команды и гости мероприятия наслаждались увлекательным процессом игры и праздничной программой, подготовленной NONTRIVIAL CLUB во главе с Александрой Григоренко – автором проекта и руководителем Клуба.

Темой игры, завершающей авторскую серию «Россия в мире» стала «Россия в России». Каждый из вопросов вызывал интеллектуальный восторг, а поддержали тему музыканты фолк-группы Оттава Ё. Удалые и бравые, русские народные произведения очень гармонично звучали со сцены одного из самых известных ресторанов Северной столицы.

Паузы между вопросами заполняли актеры театра Мимигранты в костюмах сказочных зверей, дополнявших пантомимой награждение заслуженных игроков Клуба в разных номинациях. Награда в номинации «Солнце» была вручена представителям холдинга «Life is Good» под руководством Романа Василенко, генерального спонсора проекта, предоставившего миллион лучшей команде. Прекрасная традиция продолжится, и в следующем 2019 году жизнь будет все так же прекрасна, а холдинг «Life is Good» останется генеральным спонсором Клуба.

Испробовали игроки в этот вечер и торт от Метрополя, - сладкую мечту каждого петербуржца.

Торт от Метрополя - сладкая мечта каждого петербуржца. Фото Анны Аникиной.

Торт от Метрополя - сладкая мечта каждого петербуржца. Фото Анны Аникиной.

«Миллион в студию!», - эти слова завершили мероприятие, а обладателями сокровища стали игроки команды «Эмпрана», фанаты нетривиального досуга и члены NONTRIVIAL CLUB в течение многих лет. Но миллион задержался в руках у капитана команды всего на несколько минут, и, по решению игроков, был передан в фонд NONTRIVIAL CLUB для продолжения Игры.

Обладателями сокровища стали игроки команды «Эмпрана». Фото Анны Аникиной.

Обладателями сокровища стали игроки команды «Эмпрана». Фото Анны Аникиной.

Интеллектуальное шоу должно продолжаться!

Неизменными остроумными ведущими были в этот вечер Александр Друзь и Андрей Максимков, а среди команд появились новички: команды «Киноафиша» и «Геометрия». Быть может, на них и сделаем ставку в следующем году?

За миллион сражались, но пока не выиграли знаменитые игроки клуба: Борис Смолкин, Михаил Баркан, Аркадий Коваль, Лилия Киселенко, Геннадий Смирнов, Илья Носков, Денис Попов, Сергей Прохоров, Владимир Бухинник и многие другие известные петербуржцы.

За миллион сражались, но пока не выиграли знаменитые игроки клуба. Фото Анны Аникиной.

За миллион сражались, но пока не выиграли знаменитые игроки клуба. Фото Анны Аникиной.

Подробнее о новых условиях и правилах игры в 2019 году на сайте NONTRIVIAL CLUB

Аккредитация журналистов: press@nontrivial.ru

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