В Санкт-Петербурге нашли 58-комнатную квартиру

Санкт-Петербург продолжает удивлять жителей России. Коммуналки и парадные, больше похожие на музеи, еще не все, чем может похвастаться город. Один из риэлторов нашел в Северной столице квартиру, в которой ни много ни мало 58 комнат!

- Кто поставил себе целью увидеть все в этой жизни - взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге, - пишет риэлтор Вячеслав. - Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риэлторам. Есть и позитивная сторона. Стоимость этих квадратных метров в хорошем добротном кирпичном доме в престижном Московском районе рядом с огромным парком и с окнами, выходящими на юг невелика.

58-комнатное жилье раньше считалась общежитием, но после приватизации стало квартирой. В ней есть одна 50-метрова кухня на всех.

Кухня на 50 квадратных метров Фото: facebook.com/SPbRealtor

- Кухня одна,довольно чистая, - сообщает риэлтор. - Но своими выстроенными в ряд плитами напоминающая казарму. А туалетов - по одному на каждые четыре комнаты, то есть штук 12.

При этом стоимость комнаты площадью 40 квадратных метров оценивается до трех миллионов рублей. Поэтому, чтобы купить всю квартиру, придется сильно раскошелиться. Правда, сейчас в квартире продается лишь несколько комнат.