2018-12-16T14:18:00+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге нашли 58-комнатную квартиру

В ней есть одна 50-метровая кухня
Поделиться:
Комментарии: comments16
В Петербурге нашли одну из самых больших квартирВ Петербурге нашли одну из самых больших квартирФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург продолжает удивлять жителей России. Коммуналки и парадные, больше похожие на музеи, еще не все, чем может похвастаться город. Один из риэлторов нашел в Северной столице квартиру, в которой ни много ни мало 58 комнат!

- Кто поставил себе целью увидеть все в этой жизни - взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге, - пишет риэлтор Вячеслав. - Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риэлторам. Есть и позитивная сторона. Стоимость этих квадратных метров в хорошем добротном кирпичном доме в престижном Московском районе рядом с огромным парком и с окнами, выходящими на юг невелика.

58-комнатное жилье раньше считалась общежитием, но после приватизации стало квартирой. В ней есть одна 50-метрова кухня на всех.

Кухня на 50 квадратных метров Фото: facebook.com/SPbRealtor

Кухня на 50 квадратных метров Фото: facebook.com/SPbRealtor

- Кухня одна,довольно чистая, - сообщает риэлтор. - Но своими выстроенными в ряд плитами напоминающая казарму. А туалетов - по одному на каждые четыре комнаты, то есть штук 12.

При этом стоимость комнаты площадью 40 квадратных метров оценивается до трех миллионов рублей. Поэтому, чтобы купить всю квартиру, придется сильно раскошелиться. Правда, сейчас в квартире продается лишь несколько комнат.

В квартире - 58 комнат Фото: facebook.com/SPbRealtor

В квартире - 58 комнат Фото: facebook.com/SPbRealtor

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму