Аршавин вернулся: футболиста застукали с двумя девушками в Петербурге

Не успел футболист Андрей Аршавин вернуться в Петербург, как стал главным ньюсмейкером. Вчера, 16 декабря, стало известно, что Аршавин возглавит международный проект «Сириус в «Зените», в сегодня всплыла новость об очередных пикантных его похождениях. Как сообщили авторы Telegram-канала Admin.anshlak, спортсмен был замечен в Северной столицы в компании двух «ночных бабочек».

- Ночью Аршавин выгуливал по Петербургу двух девушек (легкого поведения, - утверждают авторы сообщения), катал на лошадях. Однако после решил, что платить полную сумму за трех лошадок не хочет и отдал всего тысячу рублей, - утверждают авторы канала.

Футболист Андрей Аршавин обнимается с неизвестной девушкой в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Правда это или нет, не беремся утверждать. Однако в сети были опубликованы и фотографии с той самой прогулки. На них бывший игрок сборной России по футболу действительно обнимается с какой-то девушкой в светлой куртке.

Напомним, что личная жизнь Андрея Аршавина довольно часто обсуждается во многих СМИ. Громкие скандальные разводы не сходят с первых полос. В 2013-м году он закончил свои отношения с первой неофициальной супругой телеведущей Юлией Барановской, променяв ее на другую возлюбленную. Семья просуществовала девять лет и за это время в ней появилось трое детей. В 2016-м году футболист женился на журналистке Алисе Казьминой, спустя год у них появилась дочь Есения. Однако и этот брак дал трещину. В 2017-м году стало известно, что пара собирается разводиться, однако позде Алиса заявила, что простила мужа и собирается бороться за семейное счастье.

Последние три года Андрей Аршавин играл за казахский клуб «Кайрат», в котором стал самым высокооплачиваемым футболистом. О своем уходе он объявил 5 ноября 2018-го, сыграв прощальный матч с «Шахтером».