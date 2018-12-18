2018-12-18T12:53:32+03:00
Общество

Как использовать гаджеты в мороз

Специалисты МТС рассказали, какой чехол выбрать и где лучшее место для смартфона зимой
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Как использовать гаджеты в мороз. Фото предоставлено МТС.Как использовать гаджеты в мороз. Фото предоставлено МТС.
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Как и любая электроника, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы особенно. Но производители явно не слышали о зиме в России, и большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные - как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. В Петербург пришла настоящая зима, поэтому сегодня особенно актуально узнать, как же защитить свой мобильный девайс в мороз. Помогут на в этом специалисты МТС.

Пластик, стекло или металл?

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

Низкий заряд при низкой температуре

Но «одежда» для вашего мобильного любимца - это еще не все. Она не спасет аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру - срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны у нас в стране выходят из строя именно зимой - из-за ставшей неприемлемо низкой емкости аккумулятора.

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Напомним, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700-800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В теории. В реальности же еще меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда. В общем, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости. Используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью.

Проверим готовность смартфона к зиме

А вот простой опросник, который покажет, готовы ли вы к холодам:

- Не пора ли его вообще обновить? На носу как раз новогодние праздники, а значит, можно порадовать себя или близких.

- Если ответ на первый вопрос - «нет», вспомните, а не прошло ли 1,5-2 года с момента покупки? Если да, то рекомендуем поменять аккумулятор на новый и обезопасить себя от вероятности неприятных ситуаций. В неразборных гаджетах, порой, это целая история, бывает, что легче и дешевле вернуться к пункту 1.

- Здорово, если смартфону меньше года, но где вы его носите? Если в сумочке, то держите его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман.

- Если смартфон металлический или стеклянный, рекомендуем носить аппарат в чехле.

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