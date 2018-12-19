"Меня так в армии научили": Петербурженка прыгнула в ледяную воду, чтобы спасти собаку

На что вы готовы ради своего домашнего питомца? Например, 27-летняя Арина Кузьмина из Петербурга, может броситься в ледяную воду и буквально из-под льдины вытащить своего ретривера. Такая история и произошла с ней в Северной столице. Молодая девушка, не получив помощи спасателей, сама решилась действовать. Собаку спасла, а себя героем не считает.

«БАРАХТАЛАСЬ И ТОПИЛА МЕНЯ»

Ретривера Варю Алина завела около года назад. Это ее первый питомец и в собаке девушка души не чает. Поздним вечером 16 декабря Алина как обычно взяла своего хвостатого на прогулку в Лопухинский сад. Сначала спокойно бродила с четвероногим другом по аллее. В какой-то момент кто-то спугнул уток с соседнего пруда. Птицы начали взмывать в небо, а в Варе проснулся инстинкт охотника.

- Она бросилась в Малую Невку, - вспоминает девушка. – Зашла сильно далеко, тонкий лед под ней проваливался. Выбраться она не могла – минут 20 провела в ледяной воде, пытаясь забраться на льдину.

Собака на призывы хозяйки не отвечала – испугалась и даже не пыталась плыть к берегу, безуспешно хватаясь за лед. С каждой минутой попытки становились все слабее

- Рядом со мной были две собачницы – мы Варе и вкусняшки предлагали, и поводки связывали и бросали ей. Все было бесполезно, - с дрожью в голосе рассказывает девушка. – Я звонила спасателям, а те сказали, что такие вызовы не принимают. Пришлось действовать самой.

Арина отслужила в израильской армии два года.Фото: Личная страница Вконтакте

В отчаянии Арина стянула сапоги, бросила на землю пуховик и шапку… и пошла в ледяную воду! На улице было минус 10.

- Сначала шла своими ногами, там не глубоко, воды по грудь. Затем поскользнулась, пришлось плыть метра два. С трудом я Варю оторвала от льдины – она барахталась, начала меня топить. Не помню, как я ее до берега дотащила. Собака тяжелая, одежда на мне тоже веса прибавляла, - вздыхает Арина.

Спасательная операция в воде длилась около 3 минут. Еще какое-то время девушке понадобилось на то, чтобы застегнуть пуховик и надеть ботинки. В этом помогали прохожие, потому что рук и ног Арина уже не чувствовала.

НАУЧИЛА АРМИЯ

Девушка вместе с нерадивым питомцем побежала домой. Отогревалась теплым душем и горячим чаем с ромом. А еще очень боялась, что в конец обморозила пальцы – они посинели. К счастью, все обошлось.

- Первые дни Варя была подавлена, - улыбается Арина. – Сейчас снова веселая. Забыла наверно, про ледяную воду. Научила ли ее эта история чему – то? Вряд ли. Опять дурачится на прогулках.

С хозяйкой Варе действительно повезло. Кто бы еще бросился в ледяную воду ради своей собаки? Арина говорит, что действовать таким образом – не бояться рисковать и принимать решения – ее научили в израильской армии. Это сейчас Арина Кузьмина живет в Петербурге и работает в городской оптике. А еще шесть лет назад бегала по плацу и выполняла указания командира.

Ретривера Варю Алина завела около года назадФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я родилась в Белоруссии, но в 17 лет переехала в Израиль, - объясняет хозяйка Вари. – Получила гражданство и меня, как и всех, призвали в армию. Два года я отслужила.

Служба давалась тяжело. Арина вспоминает, как бегала километры под проливным дождем, просыпалась в насквозь промокшей от ливня палатке и таскала на себе тяжелый груз.

- Армия меня и научила тому, что никогда не нужно поддаваться панике, - говорит Арина. – Да и у меня характер такой – я очень спокойная. Сначала оцениваю ситуацию, а потом делаю. Я была уверена, что вытащу Варю, что и сделала.