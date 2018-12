В Петербурге выбрали «Собаку года»

На сайте KP.RU завершился фотоконкурс «Собака года». Целый месяц участники (и их хозяева) выясняли, у кого красивее хвостик, кто громче гавкает, и кто все-таки достоин примерить корону главного пса Северной столицы. Борьба разыгралась нешуточная, каждый день на странице конкурса появлялись новые собаки со своими достижениями. Такому количеству четвероногих участников могли бы позавидовать организаторы любой выставки. За титул главной собаки боролись милые шпицы, элегантные борзые и сиба-ину, веселые хаски и далматин, очаровательные дворянины, игривые джек-расселы и той-терьеры, брутальные доберманы и питбули и еще десятки самых разных пород.

Первые две недели лидеры в голосовании постоянно менялись, отвоевывая первое место друг у друга. Но вскоре среди участников появился несомненный фаворит с впечатляющей группой поддержки – собака с тяжелой судьбой по имени Богор. В 2015 году в него стреляли, и пес потерял возможность ходить. Но благодаря помощи неравнодушных людей и своему упорству (он тренируется каждый день), Богор из лежачей собаки превратился в сильного и крепкого парня.

Пес легко обошел всех мохнатых соперников, и прочно обосновался на пьедестале. Богор завоевал 3492 голоса, именно ему и достается звание «Собака года». Мы поздравляем победителя и его хозяйку Ольгу Дельцову!

Одним счастливчиком не обошлось! Генеральный партнер конкурса Aller Petfood выбрал еще нескольких победителей в специальных номинациях – «Лучший портрет», «Самое забавное фото», «Лучшая история». По итогам обсуждения конкурсного жюри в этих номинациях победу одержали:

Йоркширский терьер по имени Рэй и его хозяин Андрей Кузьминов завоевали победу в номинации «Лучший портрет». Такого важного малыша просто нельзя было не заметить! К тому же, маленький хвостик обожает детей и всегда с распростертыми лапами принимает гостей (редакция «Комсомолки» обязательно к вам заглянет).

В номинации «Самое забавное фото» жюри единогласно проголосовало за таксу-космонавта по имени Тайсон и его хозяйку Евгению Сергееву. Кажется, мы знаем, кто может продолжить дело Белки и Стрелки.

А улыбчивый колли Барт и его хозяин Павел Кофанов победили в номинации «Лучшая история». Ради этой победы мохнатому красавцу пришлось преодолеть путь в 10 тысяч километров. Почти как Лесси!

Мы влюбились во всех участников нашего конкурса. Каждый из них достоен стать главной собакой 2018 года в Петербурге. Выбрать кого-то лучшего, даже в номинациях, оказалось непростой задачей. Именно поэтому мы решили увеличить призовой фонд и выбрать еще двух победителей в номинациях «Мистер Гав» и «Мисс Гав», - рассказывает Александр Родионов, директор по развитию собственных брендов компании Aller Petfood.

В номинации «Мистер Гав» одержал победу Чико - харизматичный стаффорд с пронзительным взглядом. Его хозяйка Верико Шатиришвилли уверяет, несмотря на серьезность породы, ее питомец является невероятно дружелюбным псом.

Главной дамой фотоконкурса жюри объявило обаятельную австралийскую овчарку Пусю, которая занимается аджилити (вид спорта для собак) и танцами. Хозяйка Анастасия Курицына уверяет, что ее любимица в этом году начала выступать с новой танцевальной программой. Что же, проверим, когда будем вручать Пусе приз!

Церемония награждения состоится 22 декабря в редакции «Комсомольской правды в СПб». Все счастливчики получат запасы корма ALL DOGS от партнера конкурса компании Aller Petfood.

Справка: Генеральный партнер фотоконкурса «Собака года» - датская компания Aller Petfood. Они производят корма ALL DOGS - вкусные и полезные лакомства для наших питомцев. Это полноценный рацион для собак любых пород, размеров, возраста и активности. В кормах ALL DOGS содержатся высококачественные ингредиенты, такие как мясо, овощи, злаки, жиры, рыба, витамины и минералы. Линейка кормов разработана в Дании и производится в соответствии с европейским законодательством. Выбирая корм ALL DOGS для своей собаки, Вы можете быть уверены, что Ваш любимец получит все необходимые питательные элементы.