Путин пообещал разобраться с нарушением газификации в Петербурге и Ленинградской области

Большая ежегодная пресс-конференции Владимира Путина стартовала в полдень 20 декабря. Свои вопросы главе государства подготовили более 1700 журналистов российских и зарубежных изданий. Среди них был и корреспондент петербургского издания «47 новостей» Виктор Смирнов. У президента он спросил, почему жители Карельского перешейка до сих пор не подключены к газу.

- По Ленинградской области проходит «Северный поток-1», строится «Северный поток - 2». Многие жители области видят, как мимо них проходят эти потоки, в течение многих лет не получают газ, - начал Виктор. - В начале декабря «Газпром» вовсе заявил, что не может пустить газ новым потребителям на целом Карельском перешейке – это часть Петербурга и два района области. Они считают нецелесообразным реконструировать компрессорную станцию, чтобы пустить газ.

Кроме того, по словам журналиста, в Приозерском районе была украдена труба стоимостью 1,8 млрд рублей.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Владимир Путин - о газе, который не доходит до домов в некоторых районах Ленобласти 00:00 00:00

- Ее не положили, а актами закрыли. И уголовного дела тоже нет, - посетовал Смирнов.

Он также отметил, что сроки газификации в области постоянно срываются, а чиновники называют это красивыми словами - синхронизация и перенос. Президент пообещал разобраться в ситуации.

- Вопрос ведь не только в «Газпроме», - ответил президент. - Он доводит трубу до населенных пунктов, а дальнейшее распределение, так называемая «последняя миля», этот вопрос должен решаться с помощью регионов. Конечно, «Газпром» исходит из экономической целесообразности. Но кроме нее есть вопросы, связанные с социальными проблемами. В том числе и с обеспечением газом населения той или иной территории. Я посмотрю, насколько она построена. Всегда между заявлениями местных властей и реалиями очень часто дистанция большого размера. Я обязательно обращу на это внимание.

Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что потребление газа внутри страны растет вместе с увеличением экспортных объемов.

ОФИЦИАЛЬНО

«Компрессорная станция достигла максимума производительности»

Пресс-служба Правительства Ленинградской области:

3 декабря 2018 года АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» сообщили комитету по топливно-энергетическому комплексу региона, что не могут подключить некоторые объекты к сетям газораспределения. Связано это с дефицитом пропускной способности газораспределительных станций (ГРС), расположенных на территории Выборгского и Приозерского районов.

Компрессорная станция «Северная» достигла максимума производительности. Из-за чего возможность транспортировки газа по магистральному газопроводу (далее – МГ) «Ленинград-Выборг-Госграница 1, 2» на участке между КС «Северная» и газоизмерительной станцией «Иматра» приостановлена. В результате свободная пропускная способность ГРС, получающих газ от газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница 1, 2» (ГРС «Светогорск», «Выборг», «Выборгская целлюлоза», «Заря и Смена», «Коробицыно», «Цвелодубово», «Ударник», «Первомайское», «Ильичево», «Сосново» и «Зеленогорск»), отсутствует.

14 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правления «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой принять меры по увеличению проектной производительности КС «Северная».

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