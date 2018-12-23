В Петербурге выпустят неизданный альбом «Кино»

Альбом группы «Кино» под названием «Любовь – это не шутка», который был записан в 1986-ом, но так и не увидел свет, готовят к публикации в Петербурге.

– Тогда музыканты решили не тиражировать его, больше по техническим причинам, – рассказал «Комсомолке» издатель, звукорежиссер, реставратор и шеф Maschina Records Максим Кондрашов. – Фонограмма была разделена на несколько частей и распихана в качестве бонусов по разным альбомам.

Теперь все песни снова соберут воедино и издадут, как и задумывали музыканты 32 года назад. Работа идет совместно с гитаристом «Кино» Георгием Каспаряном, бас-гитаристом группы в 1985-1991 годах Игорем Тихомировым, басистом в 1985-1985-ом Александром Титовым, а также с сыном Виктора Цоя Александром.

Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова. Альбом выпустят на диске, виниле и компакт-кассете.

– Открытием это не будет, неизвестных песен там нет, – пояснил Максим Кондрашов. – Но немного может отличаться исполнение. И, главное, у людей сложится понимание, что эти песни создавались в одно время и задумывались как одно целое.

«Любовь – это не шутки» лишь часть масштабной работы над публикацией всех альбомов «Кино» в оригинальной версии. Ранее мастера Maschina Records уже записали два сингла – «Атаман» и «Маман». Последний, вышедший во Франции в 1989-ом, обнародуют в России в феврале.

– Альбомное переиздание начнется с «Группы крови», предзаказ откроем в феврале, – рассказал Кондрашов. – Хотели успеть в этом году, к тридцатилетию альбома, но по разным объективным причинам не смогли.

Чем отличается оригинальная версия альбома от привычной? Дело в том, что впервые «Группу крови» издала американская компания, которая не только обработала звук, но и «подрезала» некоторые песни. А все переиздания тиражировали именно с этих записей.

Основой для «правильной» «Группы крови» стали архивы Игоря Тихомирова и Александра Титова, некоторые исходники отыскали в частных коллекциях.

– Переиздание всех альбомов займет два года минимум. Возможно, и все три, – отметил Кондрашов. – Предыдущие издатели поторопились – и навыпускали то, что навыпускали. Наша же задача – сделать все, по возможности, безупречно. Технически это сложно: параллельно со звукорежиссерской работой идет работа дизайнеров-реставраторов над фотоматериалами. К каждому альбому мы планируем двадцатистраничный буклет со снимками, историей записи и воспоминаниями участников. Столько лет все ждали. Ради результата стоит подождать еще немного.

Одновременно издатели работают над дискографией группы «Альянс». Самый известный диск, с песней «На заре», увидит свет до конца года. В ходе работы нашли незаконченные фонограммы. В результате музыкантов убедили дописать альбом, начатый в 2003-ем. Он, исполненный классическим составом после долгого перерыва, выйдет весной 2019-го.

– Для нас главное, чтобы нас не путали с продавцами автомобильных номеров и документов Виктора Цоя: эти параллели неуместны, – добавил Кондрашов. – Да, диски и пластинки покупают сейчас исключительно фанаты всего этого дела. Но, хоть и в небольшом объеме, мы стараемся сделать их хорошо.