Органы не на месте: что такое грыжа и как от нее избавиться

Одна из самых неприятных – грыжа передней брюшной стенки. Страдают ей в основном пожилые люди, но не застрахованы от болезни даже маленькие дети. Когда пора бежать к врачу, почему бандаж – не панацея и можно ли избежать болезни? На все эти вопросы в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» ответил главный врач клиники «Медси» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, врач высшей категории эндовидеохирург Антон Пришвин.

Представьте себе: вдруг, ни с того ни с сего, у вас на животе – под кожей - появляется странное округлое мягкое образование. В какой-то момент исчезает, в другой – вылезает вновь. Заметили такое? Не думая, идите к врачу. Скорей всего, у вас грыжа.

- Передняя брюшная стенка, конечно, очень прочная, - объясняет Антон Пришвин. – Но у нее есть «слабые места»: пупочная область, бедренный канал, срединный апоневроз, область между паховыми связками и мышцами. В редких случаях – хирургический шов после операции. Внутренние органы могут давить на эти места и растягивать ткани. А потом выходить через образовавшиеся «прорехи» из брюшной полости под кожу или межмышечное пространство.

Это и есть грыжа. Само, увы, не пройдет. Помочь может только врач. И только хирург. В абсолютном большинстве случаев грыжи можно только прооперировать.

- В принципе, пациент может отказаться от лечения и носить специальный бандаж, который помогает удерживать органы в брюшной полости, - признает Пришвин. – Но это – временная мера. Человек все равно будет снимать бандаж, переодеваясь или отправляясь в душ. Кроме того, он только дополнительно ослабит ткани и может привести к серьезным осложнениям – спайкам и ущемлению. И все равно придется оперировать, только уже экстренно.

Поэтому – повторимся: есть какие-то подозрения – сразу к врачу. А дальше обследования и, практически наверняка, операция. Ее, впрочем, называют относительно простой и не требующей длительного восстановления. В ходе операции хирурги делают пластику грыжевых ворот собственными тканями пациента (это называется аутопластика – прим. авт.) и проводят реконструкцию брюшной стенки.

- Существует несколько десятков техник операций при грыжах, - рассказывает Антон Пришвин. – Наши врачи ими всеми владеют и могут помочь даже в запущенных случаях. Хирурги каждый раз выбирают способ вмешательства, исходя из особенностей течения болезни. -При возможности используют эндовидеохирургические методы: проводят операцию через проколы. У пациентов не остается рубцов. Кроме того, хирурги мы используем метод ненатяжной пластики. Повторно в этом месте грыжа уже образоваться не должна.

Через 1-2 дня пациента уже можно выписывать, а через пару недель – после программы ускоренной реабилитации – он уже может вернуться к обычной жизни. Правда, с некоторыми оговорками: чтобы не было рецидива врачи рекомендуют вести активный образ жизни, выполнять специальные упражнения. Но при этом не поднимать тяжести и избегать чрезмерных нагрузок.

ТРИ ВОПРОСА ЭКСПЕРТУ

- Как пациенту понять, что ему нужно идти к хирургу?

- Во-первых, мы уже говорили, брюшная стенка изменяется внешне. Округлость то появляется, то исчезает. Это основной симптом грыжи. Все остальное – вызвано нарушением работы органов, которые «выпадают». Чаще всего это петли кишечника, иногда часть мочевого пузыря. При этом у человека, например, частые запоры, метеоризм, боль в области расположения грыжи, задержка мочеиспускания. Эти симптомы появляются со временем.

- Почему грыжи вообще возникают?

- Тут целый ряд факторов. Спровоцировать их может тяжелый физический труд, чрезмерные спортивные нагрузки, хронические запоры или хронический же кашель. Так же причиной может стать ожирение, травмы брюшной стенки. Часто бывают грыжи у беременных, особенно, если это многодетные мамы. А у малышей ее может спровоцировать частый плач и крик.

Методы диагностики грыж в МЕДСИ

- Как диагностировать грыжу?

- Опытные хирурги легко выявят заболевание и даже в рамках консультации смогут установить диагноз. Но дальше могут потребоваться обследования. Дополнительными методами исследования пациентов с грыжами брюшной стенки являются УЗИ и МРТ.

* Реклама