Вице-губернатор Петербурга Албин отказал дольщице, задавшей вопрос Путину во время пресс-конференции

Вчера, 20 декабря, на большой пресс-конференции к Путину обратилась дольщица ГК «Город» братьев Ванчуговых, подозреваемых в мошенничестве. Алла Андреева проникла на пресс-конференцию как журналистка «Рязанской областной газеты».

– В Петербурге, чтобы отчитаться перед Москвой, что все хорошо, вводят в эксплуатацию попросту недостроенные дома, которые не соответствуют договорам долевого участия, – заявила Алла Андреева. – Во время «Прямой линии» в 2017 году Албин (вице-губернатор, курирует строительство. – Прим. ред.) и Миненко (председатель Санкт-Петербургского избиркома. – Прим. ред.) стояли перед моим недостроенным домом. Его ввели в эксплуатацию официально, совершив уголовное преступление. За принципиальную позицию таких активистов, как я, травят. Мне сожгли машину. Против меня пытаются возбудить уголовное дело за то, что я пытаюсь писать правду про чиновников. 6 октября 2015 года был убит мой муж, следствие до сих пор топчется на месте. Из-за того, что с места следственных действия происходила утечка информации в СМИ, умерла моя мама, услышав это по телевизору. Они превратили мою жизнь в кошмар.

Алла Андреева пришла на пресс-конференцию президента с проблемами дольщиков

Президент пообещал уделить проблеме Андреевой и других обманутых дольщиков внимание.

– Поговорю с Александром Дмитриевичем (Бегловым, врио губернатора Петербурга. – Прим. ред.), – добавил Путин. – Первое, что произойдет, – он с вами встретиться. Надеюсь, ситуация поправится.

Вскоре на официальном сайте Смольного появилось сообщение о грядущей встрече. Она пройдет сегодня, 21 декабря.

– Вице-губернатору Петербурга Игорю Албину и Комитету по строительству даны поручения подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе, – сообщили в пресс-службе губернатора.

Алла Андреева проникла на пресс-конференцию как журналистка «Рязанской областной газеты»Фото: Скриншот с видео

Но в день «икс», сегодня утром, Игорь Албин опубликовал на своих страничках в соцсетях большой пост. В нем вице-губернатор назвал вчерашнее обращение «очередным элементом черного пиара».

– Сочувствую и сопереживаю гибели мужа Аллы Андреевой Константина, – отметил Албин. – Но в этой истории был еще один погибший. Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является. Вспомнить про обращения к Дональду Трампу, президенту США, с жалобой на Россию. Вспомнить, что и журналист она сомнительный: мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, увы, нам этого не удалось. Вспомнить свое участие в избирательной компании. Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули. Работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (зампред Комитета по строительству. – Прим. ред.), ни Алексей Золотов (начальник аппарата Албина. – Прим. ред.) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку.

Действительно, свое жилье Андреева получила. Но жить там, по ее словам, невозможно. Доказать связь убийства Константина с бывшими владельцами ГК «Город» Ванчуговыми пока не смогли.

– За короткий промежуток времени, не имея нормальной законодательной базы, денег и даже элементарных степеней свободы, в Петербурге талантами и стараниями многих людей и организаций удается решать проблему несовершенства 214-ФЗ, – написал Албин. – Да, не всегда вовремя, с нареканиями по срокам и по качеству, медленно, но уверено сокращается число семей, пострадавших от нечистоплотных застройщиков. Проблемы достались городу, стране, президенту и таким «негодяям», как Игорь Албин и Виктор Миненко, которые стоят по одну сторону баррикад с обманутыми дольщиками. Нам кое-что удалось: введено в эксплуатацию 33 жилых дома, в работе еще 18. Более десяти тысяч обманутых людей получили свое жилье. И до тех пор, пока в городе останется хоть один пострадавший от жуликоватых или неудачных застройщиков, авторитетно Вам заявляю: мы будем продолжать работу.

КОМПЕТЕНТНО

Александр КОНФИСАХОР, политолог:

– В данном случае я больше верю Албину, чем гражданке Андреевой. Думаю, здесь его конкретно подставили в связи с информацией, что он может пойти на выборы. Такие вот политические игры. Все всякого сомнения, Албин останется на посту. По нему вопрос будут решать, скорее всего, в конце зимы – начале весны. Ближе к выборам его положение будет зависеть от губернаторских амбиций, которые он будет высказывать, и от того, является ли он потенциальным оппонентом градоначальника. Но, понятно, такие решения будут приниматься не Албиным, а на более высоком уровне.