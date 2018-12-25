Елизавета Боярская рассказала, почему выйдет на работу через полтора месяца после родов

Елизавета Боярская ночью 5 декабря родила второго сына. Сидеть полтора, а то и три года в декрете, как большинство мам, актриса даже не думает и как можно скорее рвется на работу. И уже 25 января, спустя меньше двух месяцев после родов, дважды мама Боярская снова выйдет на сцену.

В малом зале петербургской филармонии в Татьянин день состоится премьера спектакля "1926", в котором Боярская играет Марину Цветаеву.

lizavetabo 1926

- Год назад мы приступили к репетициям этого спектакля, в основе которого лежит переписка Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и Райнера Марии Рильке, а также поэма "Крысолов", написаннная Цветаевой в 1926 году. Этот платонический роман Марины Ивановны и Бориса Леонидовича начался со слов восхищения поэта - поэтом, очень скоро перерос в настоящую страсть, - пишет Боярская в "Инстаграме". - Мы попытались создать симбиоз драмы, слова и музыки, обрамленный в (супер-непривычное и новое для меня), но фантастически-выразительное художественное решение, - 3D проекций - видеомаппинга.

Кроме того, в спектакле будет звучать живая музыка. Партнер Боярской, который сыграет Пастернака, - Анатолий Белый.

- Это мультимедийная музыкальная и драматическая история любви и смерти, рассказанная одними из лучших артистов двух столиц, - говорится в описании спектакля. Билеты - от 5 тысяч рублей.

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