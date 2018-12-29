2018-12-29T11:32:33+03:00
Общество

Умная мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M903S: в новый 2019 год с новыми технологиями на кухне

Она в один клик со смартфона сварит для вас борщ, потушит или приготовит на пару овощи, пожарит мясо и даже испечет ароматный сладкий пирог
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Умная мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M903S.Умная мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M903S.
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Наверное, сегодня не встретишь уже такого человека, который не слышал о мультиварке. За последние годы этот универсальный прибор завоевал популярность и появился едва ли не в каждой семье, заменив и пароварку, и йогуртницу, и другие приборы.

Мечты многих исполнились, когда на рынке появились умные мультиварки с технологией дистанционного управления!

Мечты многих исполнились, когда на рынке появились умные мультиварки с технологией дистанционного управления!

Но прогресс не стоит на месте – мечты многих исполнились, когда на рынке появились умные мультиварки с технологией дистанционного управления! Мультиварка M903S от REDMOND – одна из привлекательных умных моделей.

Только представьте: рабочий день закончился, вы входите с работы и тут же, в один клик со смартфона начинаете готовить ужин. Вы можете забрать ребенка из детского сада, зайти в магазин или успеть сходить в бассейн. Мультиварка M903S сама приготовит блюдо и сохранит его теплым до вашего возвращения.

Заманчиво? Узнайте, что еще может сделать для вас SkyCooker RMC-M903S.

SkyCooker M903S – многофункциональная мультиварка с дистанционным управлением. Она в один клик со смартфона сварит для вас борщ, потушит или приготовит на пару овощи, пожарит мясо и даже испечет ароматный сладкий пирог. Для этого достаточно выложить продукты в мультиварку и запустить приготовление из рецепта.

В M903S каждый найдет свои плюсы: вам не придется отвлекаться от занятий с ребенком, чтобы сделать обед и детское питание. Можно готовить ужин дистанционно, находясь в офисе на работе. С умной мультиваркой питайтесь вкусной домашней едой, почти не затрачивая на готовку ни времени, ни усилий.

Можно: делать два дела одновременно - готовить и работать, тренироваться, гулять по магазинам.

Со SkyCooker 30 минут хватит, чтобы приготовить полноценный ужин! Подготовьте нужные ингредиенты и выложите их в чашу мультиварки, а запустить приготовление можете позже, в любое удобное время, где бы вы ни были*.

Чтобы управлять RMC-M903S дистанционно, скачайте на свой смартфон приложение Ready for Sky и синхронизируйте его с мультиваркой. Через приложение вы сможете управлять всеми функциями прибора: начать или закончить приготовление, запустить автоматическую программу, внести изменения в настройки температуры и времени до начала или в процессе приготовления, отложить старт или отключить автоподогрев и др.

Вы можете подстраивать работу умной мультиварки под свой личный график. Стартовали приготовление еще с работы, а по дороге домой попали в пробку? Активируйте автоподогрев дистанционно, чтобы готовое блюдо оставалось теплым или, наоборот – отключите подогрев, чтобы тушеные овощи не превратились в кашу.

Можно: без дополнительных затрат соблюдать спортивную или любую другую диету

В последнее время, все больше людей стали задумываться о правильности своего питания. Домашняя еда из свежих продуктов снова в тренде, а полуфабрикаты и другая готовая еда теряют популярность. Если вы решили пересмотреть свою систему питания и сделать рацион более сбалансированным, не думайте, что здоровая пища – это дорого и занимает много времени. Со SkyCooker готовить полезные блюда совсем не сложно! Мультиварка автоматически готовит классические первые и вторые блюда: супы, каши, рагу, плов, гарниры, а также оригинальные: йогурт, фондю, глинтвейн, десерты, салаты и многое другое.

С умной мультиваркой питайтесь вкусной домашней едой, почти не затрачивая на готовку ни времени, ни усилий.

С умной мультиваркой питайтесь вкусной домашней едой, почти не затрачивая на готовку ни времени, ни усилий.

Вам не придется думать, что приготовить – достаточно заглянуть в кулинарную книгу, которая встроена в приложении Ready for Sky. В книге повара REDMOND собрали более 200 рецептов блюд на завтрак, обед и ужин. Каждый рецепт – это пошаговая инструкция. Следуя советам, питаться сбалансированно и готовить разнообразно смогут даже те, кто никогда не готовил. Подготовьте ингредиенты и выложите их в чашу мультиварки, нажмите «Старт» прямо со страницы с рецептом – SkyCooker начнет готовить блюдо.

SkyCooker поможет соблюдать спортивную или лечебную диету. На программах «На пару», «Тушение», «Йогурт» вы сможете готовить паровую рыбу, домашний йогурт или отварные овощи, а программы «Хлеб» и «Выпечка» позволят выпекать полезные десерты и цельнозерновой или безглютеновый хлеб. В SkyCooker вы можете готовить без добавления масла, в чаше с антипригарным покрытием ваши блюда не подгорят.

Тех, кто любит экспериментировать, порадует программа «Мультиповар». Она позволит готовить в мультиварке по своим рецептам и самостоятельно устанавливать температуру в диапазоне от 35 до 170°С и время приготовления блюд до 12 часов. Если в процессе вы поймете, к примеру, что новый сорт риса готовится не так, как вы привыкли, измените настройки в процессе приготовления с помощью функции МАСТЕРШЕФ Лайт*. Не нужно подстраиваться под предустановленные заводские программы на SkyCooker – умная мультиварка приготовит все так, как вам нравится!

Совершенству нет предела

Совсем скоро SkyCooker сможет также освободить вас от походов в магазин за продуктами! Уже в 2019 году инженеры REDMOND совместно с разработчиками Ready for Sky планируют интегрировать в приложение потребительский сервис, для онлайн-покупки продуктов и хозтоваров – SkyMarket. Благодаря ему можно будет заказать продукты для приготовления выбранного блюда в один клик прямо со страницы с рецептом.

SkyCooker RMC-M903S – обед в один клик!

*при подключении к R4S Gateway.

* МАСТЕРШЕФ Лайт доступна в приложении Ready for Sky.

Форель, фаршированная сыром

Ингредиенты:

Форель радужная - 800 г (1 шт.)

Помидоры - 70 г

Лук репчатый - 50 г

Сыр твердый - 20 г

Зелень - 10 г

Соль, специи

Порядок приготовления

Помидоры и лук нарезать кубиками по 0,5 см, зелень измельчить, сыр натереть на крупной терке.

Помидоры, сыр, зелень и лук смешать, полученной смесью нафаршировать рыбу, натереть ее солью и специями. Подготовленную рыбу завернуть в двухслойный лист фольги и выложить в чашу мультиварки. Закрыть крышку.

Установить программу ВЫПЕЧКА, время приготовления 50 минут. Готовить до окончания программы.

Кролик с черносливом

Ингредиенты

Кролик – 1,3 кг

Лук репчатый – 150 г

Морковь – 150 г

Чернослив без косточек – 100 г

Кетчуп – 50 г

Горчица – 20 г

Сметана – 50 г

Вода – 100 мл

Масло растительное – 20 мл

Соль

Перец чёрный молотый

Порядок приготовления:

Морковь и лук нарезать тонкой соломкой. Кролика разделать на порционные куски. В чашу мультиварки налить растительное масло.

Установить программу ЖАРКА, время приготовления 30 минут. За 27 минут до окончания программы в чашу выложить мясо. Готовить периодически переворачивая.

За 5 минут до окончания приготовления добавить лук и морковь. Готовить до окончания программы, периодически помешивая.

Добавить кетчуп, горчицу, сметану, соль, специи и воду. Перемешать.

Установить программу ТУШЕНИЕ, время приготовления 1 час 30 минут. Готовить с закрытой крышкой.

За 30 минут до окончания приготовления, открыть крышку, добавить чернослив, закрыть крышку. Готовить до окончания программы.

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