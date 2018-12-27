2018-12-27T14:54:32+03:00
Общество

Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь 2019 в Петербурге

Главный синоптик рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года погода в Петербурге будет по-настоящему сказочной
Полина ЖУКОВАПетр КИБЕР
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Главный синоптик голрда рассказал о погоде на Новый год в Петербурге.Главный синоптик голрда рассказал о погоде на Новый год в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новый год уже совсем близко. И если проблемой подарков озабочены не все – кто-то уже успел подсуетиться, и прикупить нужное, то вопрос с погодой беспокоит абсолютно каждого петербуржца. Какой станет ночь с 31 декабря на 1 января, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- В течение всех праздничных дней нас ждут температурные качели. Оттепели до ноля градусов будут сменяться заморозками до минус шести, а ночью и десяти градусов, - передает со специальной пресс-конференции корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Небольшой «минус» будет 29 и 30 декабря, а в новогоднюю ночь должно похолодать сильнее.

- Абсолютно точно предсказать трудно из-за влияния циклона, но мы ожидаем 5-7 градусов ниже ноля, – сказал Александр Колесов.

Скорее всего будет без осадков, но если еще приключится и снегопад, то погода с 31 декабря на 1 января окажется по-настоящему сказочной. Впрочем главное, что в этот раз приход Нового года жители и гости Петербурга точно будут встречать со снегом, а не стоя на асфальте, как было раньше.

Примерная раскладка по погоде выглядит следующим образом:

27 и 28 декабря от 4 до 6 мороза, затем 29 и 30 оттепель до ноля, к вечеру 30 декабря начнется понижение, а 31 похолодает еще больше – до минус 5-7 градусов. В отдельных районах и на окраинах температура может упасть и до 1-13 градусов со знаком минус.1 января, вместе со снегопадом, немного потеплеет до минус 1-3. А в период до 5 января столбик термометра покажет от 1 до 5 градусов ниже ноля.

Напомним, что недавно Александр Колесов рассказал о самом сильном снегопаде за всю историю наблюдений. По словам синоптика, рекорд был поставлен 26 декабря 2009 года, когда выпало 28 миллиметров осадков.

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