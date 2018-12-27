В Петербурге появился «Дедморобус» с оркестром

За несколько дней до Нового года в Петербурге замечен «Дедморобус». С ярким праздничным ретротранспортом горожане уже знакомы – в прошлые годы он очень полюбился жителям и гостям Северной столицы. Украшенный гирляндами, коробками с подарками и новогодними игрушками советский разукрашенный автобус разъезжает по центру города и дарит всем хорошее настроение.

Музыкальные Деды Морозы поздравляют горожан на улицах Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда «Дедморобус» делает остановки, из него на улицу выходит настоящий оркестр. Музыканты в костюмах главного новогоднего героя исполняют праздничные мелодии. Увидеть задорных «волшебников» на красном автобусе можно в Северной столице во второй половине дня с 16:00 до 21:00.

Любой желающий может сфотографироваться на фоне ретроавтобуса.Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, горожанам на нем прокатиться нельзя. Зато полюбоваться музыкальными Дедами Морозами, послушать музыку и сделать фотграфии на память не только не возбраняется, но и приветствуется.

Чаще всего увидеть новогодний транспорт можно на Невском. Но если наверняка хочется лицезреть новогодний оркестр, стоит заглянуть на площадь к торговому центру на Лиговском, 30.

По центру Петербурга колесит вот такой Дедморобус .

Кстати, музыканты не только делятся зарядом хорошего настроения, но и дарят подарки детишкам.

Напомним, что ранее на улицах Петербурга появился и «волшебный» трамвай.