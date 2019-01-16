Завод Ford в Ленобласти могут закрыть

Рабочие завода Ford Sollers опасаются закрытия предприятия. А все из-за пересмотров планов компании. Недавно Ford заявил о реорганизации производственной и коммерческой деятельности в Европе, породив слухи о возможных закрытиях некоторых заводов. Под руку могут попасть и российские предприятия.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Представители профсоюза рабочих завода во Всеволожске еще пару месяцев назад выходили на забастовку, протестуя против четырехдневной рабочей недели и требуя денежных компенсаций. Сейчас опасаются другого, как бы завод не закрыли.

- Решение о закрытии ещё не принято, в ближайшие месяцы будет совет директоров там и дадут ответ, - говорит представитель профсоюза Артем Яшенков. - Больше информации у нас нет. Работаем, как и прежде неполную неделю, 4 дня.

О том, что Ford занялся новой стратегией развития бизнеса рабочие слышали. Но что за планы вынашивает компания не знают. Но официальные представители компании заявили: новая глобальная стратегия Ford нацелена на повышение доходности бренда.

- И на усиление конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках, - добавляют в компании. - На российском рынке акционеры Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса. Решение будет принято во втором квартале 2019 года. По производственным площадкам также пока решения нет.

ОПАСАТЬСЯ НУЖНО НАБЕРЕЖНЫМ ЧЕЛНАМ

Автоэксперт Игорь Моржаретто говорит, что закрытие завода во Всеволожске маловероятно. Скорее может пострадать предприятие в Набережных Челнах, где производят не самые популярные модели - Фиеста и Экоспорт.

- Вполне вероятно ожидать некоторые планы по перезагрузке ряда моделей на заводах в Ленобласти и Елабуге, - говорит Моржаретто. – А площадку в Набережных Челнах логичнее перепрофилировать.

Эксперт уверен, что новая стратегия компания связана с пересмотром модельного ряда авто и мировой тенденцией по снижению интереса к минивенам.

- То, что Ford снижает свое присутствие в Европе понятно. Там усиливают экологические требования и рабочая сила дорожает. Опасаться того, что завод закроют в России преждевременно, даже несмотря на среднюю загрузку в 40%.