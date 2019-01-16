2019-01-16T17:36:29+03:00
Общество

«Женщина голая, а рядом ребенок!»: Петербургскую художницу обвинили в пропаганде педофилии

А все из-за картины, которая задела чувства европейца
Елена БЕЗГОДОВА
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Мила Арбузова не ожидала таких обвиненийМила Арбузова не ожидала таких обвиненийФото: Личный Архив
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45-летняя художница Мила Арбузова теперь будет осторожнее со своими творческими идеями. Накануне следователи наведались к ее знакомой Ирине Середе и внимательно расспросили о картине кисти Арбузовой. Называется она «Movimento di Belezza» (Движение красоты) и изображает голую Венеру, на которую внимательно смотрит мальчик с феном в руках. Современная богиня красоты на картине выглядит как вполне земная женщина. Рисовала ее Арбузова с натуры – такой же рыжеволосой, как и Венера, петербургской феминистки. Мальчик тоже реальный человек. По словам Милы Арбузовой картину восприняли как пропаганду педофилии, а ее саму обвинили в растлении малолетних. Теперь женщина опасается уголовного дела.

Мила Арбузова, к слову, мама троих детей, картины пишет давно. Неоднократно выставляла свои работы, правда не так часто как ей самой хотелось бы. А в этот раз отправила работу – римейк Ботичелли - во Францию, где вызвала скандал.

Эта картина Милы Арбузовой возмутила европейца

Эта картина Милы Арбузовой возмутила европейца

- Мне сказали, что некий гражданин ЕС пожаловался на эту картину в Прокуратуру РФ, - рассказала корреспонденту «КП» петербурженка. - Смысл картины не поняли! Ребенок дует на Венеру феном, как бы синхронно с божествами ветра и воздуха, изображенными в левом верхнем углу картины. Картина-шутка, также затрагивающая феминистскую повестку – репродуктивный труд женщин, стандарты красоты.

После заявления следователи сначала посетили знакомую художницы Ирину Середу, в чьем детском центре Арбузова бывала. Чтобы проверить, не там ли рисовались опасные для детского сознания полотна. А потом отправились и к ней самой.

- Уголовного дела в отношении меня пока нет, только проверка. Считаю все происходящее провокацией, - уверена Арбузова.

В следственном комитете Петербурга эту историю пока не комментируют.

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