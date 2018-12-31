Самая высокая елка Европы: На Новый год небоскреб «Лахта Центр» в Петербурге окрасится в зеленый цвет

В Петербурге появился еще один небольшой повод для гордости. Точнее, очень даже большой. На берегу Финского залива с наступлением темноты 31 декабря зажжется самая высокая елка Европы. В новогодний зеленый цвет окрасится небоскреб «Лахта Центр» высотой в 462 метра.

Небоскреб в 462-метра превратится в елку Фото: "Лахта Центр"

- Внимание Сюрприз! 31 декабря на берегу Финского залива зажглась самая высокая елка Европы! Мы снимали тестовые включения в предыдущие дни и может рассказать раньше сегодняшнего вечера – вышло очень круто! С Новым годом, друзья, - сообщила пресс-служба «Лахта Центра».

В Петербурге появилась самая высокая елка Европы Фото: "Лахта Центр"

В 2018 году Петербург стал городом с самым высоким небоскребом в Европе и первым в России сертифицированным по наивысшему, «платиновому» международному экологическому стандарту LEED. Что и воплотилось в новогоднем зеленом цвете. Гигантская елка будет радовать петербуржцев и гостей города в течение всех новогодних праздников.

Самая высокая новогодняя елка 2019.Самый северный в мире небоскреб Лахта Центр поздравляет Петербург с Новым Годом!

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Самая высокая елка в Красноярске будет весить 65 тонн

Уже не секрет, что в этом году в Красноярске монтируется совершенно новая конструкция главной городской елки. И она будет самой высокой в стране. Красноярск в этом году возвращает себе первенство, и это понятно: впереди особый год, значит, и елка должна быть особой. Она будет высотой в 55 метров, высота у основания – 20 метров, вес – 65 тонн. [дальше]