Задержан водитель, спровоцировавший страшную аварию на Невском проспекте

Воскресный вечер. На Невском проспекте многолюдно - петербуржцы готовятся к празднованию Нового года, спешат по своим делам, да и просто гуляют, любуясь празднично украшенным городом. Как вдруг...

- 30 декабря на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки, напротив дома 66/29 по Невскому проспекту столкнулись два автомобиля: "Субару" и "Мерседес", - это официальная информация следователей. - Одна из машин выехала на тротуар, где находились пешеходы.

Под колесами "Мерседеса" оказалось шесть человек. Среди них двое подростков - 12-13 лет, две 64-летние женщины, а также 22-летний молодой человек и еще одна женщина - чуть за сорок. У всех пострадавших серьезные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

Расследование дела взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело.

31 декабря поздно вечером стало известно, что подозреваемый задержан. И это не водитель "Мерседеса", который давил людей. По версии следователей он в данной ситуации пока что выглядит, как жертва обстоятельств.

Сообщается о нескольких пострадавших в аварии на Невском. Фото: vk.com/spb_today

- 27-летний мужчина, управляя автомобилем марки "Субару", нарушил правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу. - Он двигался прямо по полосе, ограниченной знаком "движение направо" и на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем марки "Мерседес", который от удара выехал на тротуар.

Выяснить это удалось с помощью следственного эксперимента. В это же время очевидцы аварии рассказывают: "Субару" прогинорировал "зеленую" стрелку направо. И вместо того, чтобы, как предписывают правила, свернуть на набережную реки Фонтанки, помчался дальше, к Адмиралтейству. "Мерседес" же ехал в своем потоке по набережной и даже не успел притормозить.

Но пока что говорить о том, что расследование закончено, рано. Возможно, какие-то обвинения позднее предъявят и водителю второй машины.

- Следователями, в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - добавили в Следственном комитете.

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