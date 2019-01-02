2019-01-02T14:37:57+03:00
Звезды

Елизавета Боярская показала новогоднее фото отца без шляпы и себя во всей красе

Подписчики с трудом узнали Михаила Сергеевича [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Подписчики восхитились Елизаветой. Фото: InstagramПодписчики восхитились Елизаветой. Фото: Instagram
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Увидеть Михаила Боярского без шляпы в последнее время не такая уж и редкость.То его сын Сергей покажет папу в домашнем в своем "Инстаграме", а теперь эстафетную палочку переняла и дочь знаменитого мушкетера Елизавета. А заодно похвалилась и собственной точеной фигурой спустя всего месяц после вторых родов.

- С Новым годом!!! Happy New Year!!! - подписала большое семейное фото Елизавета.

На снимке два поколения Боярских - папа Михаил с мамой Ларисой, сын Сергей и дочь Лиза с мужем Максимом.

Одни подписчики тут же задались вопросом - а где же детки? Другие обратили внимание на незнакомую женщину слева. Аэто тоже член большой семьи Боярских - тетя Елизаветы и Сергея Екатерина.

lizavetabolizavetabo
С Новым Годом!!! Happy new year!!!! #новыйгод #праздниккнамприходит #семья #tousrussia #tousjewelry
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"Какое счастье! С Новым годом вашу семью!", - в ответ поздравляли Боярских подписчики. И восхищались тем, как же быстро Лиза пришла в форму после вторых родов. Напомним, Григорий Максимович, брат Андрея Максимовича, появился на свет ночью 5 декабря.

Ну а третьи подписчики "Инстаграма" Боярской не сводили глаз с ее отца.

"Да, Д'Артаньян уже не тот", "Без шляпы и не узнать", "Только усы знакомые", - пишут критики в соцсети. Однако, по мнению многих подписчиков, для своих 69 лет Боярский выглядит просто шикарно.

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Сын Михаила Боярского "признался", что сам снял шляпу с отца в фотошопе, и показал оригинал

- По многочисленным просьбам выкладываю необработанный оригинал фотографии, - написал Боярский-младший в "сторис" (подробности)

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