В посольстве России в Камбодже рассказали, от чего скончались туристы из Петербурга

Загадочную смерть петербургских туристов в Камбодже уже несколько дней обсуждают в социальных сетях. Сообщение о трагедии появилось в интернете 4 января. Автор поста рассказала о семейной паре, которую обнаружили мертвой в городе Сиануквиль. Пользователей она попросила помочь в поиске родственников погибших.

РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Известно о путешественниках немного – это Лилия Поспелова и Виктор Харламов. В феврале женщине должно было исполниться 59 лет. Она родилась в Читинской области, а ее муж - в Ленинграде. Чета перебралась в солнечную Камбоджу весной прошлого года. По словам знакомых, на родине у них не ладилось с деньгами. Пара погрязла в долгах. В дешевую Азиатскую страну они решили сбежать от проблем и отдохнуть от петербургской серости.

В Сиануквиле семья арендовала небольшую комнатку в доме на побережье и наслаждалась райской жизнью. Правда, продолжалась она недолго. Вскоре у Виктора и Лилии начались финансовые трудности. Не исключено, что супруги так и не смогли устроиться на работу. А, может, и не искали ее.

НЕЗАКОННО ПРОБРАЛИСЬ В КОТТЕДЖ

Тела Виктора и Лилии обнаружили 4 января. Мужчина лежал на лестнице, раскинув руки в разные стороны. Его жена находилась в кровати. Петербуржцев нашел риелтор, который пришел проведать дом. Он сразу же связался с хозяйкой коттеджа, которая в этот момент находилась в Северной столице.

Виктора Харламова нашли на лестнице. Кадр с места происшествия. Фото: соцсети.

- Я была знакома только с Лилией. Мы встретились на пляже, разговорились. Она жила в отеле, я предложила ей комнату в доме, - поделилась с «Комсомольской правдой» Ольга (имя изменено - прим. ред.). – Спустя месяц к ней приехал муж, и начались ужасные пьянки.

По словам женщины, другие арендаторы жаловались на Лилию и Виктора. Те часто злоупотребляли алкоголем и отравляли жизнь соседям.

- Они были алкаши, каждый день в ноль напивались. Покупали дешевое пойло за 1-2 доллара, - рассказывает Ольга. - Я попросила их съехать.10 декабря мы с ними распрощались.

Как Виктор и Лилия вновь пробрались в дом, в котором оборвалась их жизнь, остается загадкой.

- Этот дом арендован на мое имя до мая. Он стоял закрытым, - удивляется хозяйка жилища. - Они влезли в него незаконно. Скорее всего, через заднюю дверь. Там можно было дотянуться до замка через открытое окно. Сама так делала, когда ключи оставляла где-нибудь.

«СВЯЗЫВАЕМСЯ С РОДСТВЕННИКАМИ»

В российском посольстве Камбоджи «Комсомольской правде» рассказали, что о трагедии знают. Все необходимые меры приняты. Сейчас представительство ждет, когда родственники выйдут на связь.

Лилия перебралась в Камбоджу весной прошлого года. Фото: соцсети.

- Тела Виктора и Лилии доставлены в Больницу кхмерско-советской дружбы в Пномпене, столице Камбоджи. Известно, что они скончались от инфаркта миокарда. К такому выводу пришли врачи, - сообщил заведующий консульским отделом Евгений Заболотный.

Официальной информации о том, что стало причиной остановки сердца, нет. Однако рассматриваются несколько версий – от случайного отравления до самоубийства.

- Со слов полицейских, они покончили с собой. Лиля была медсестрой. Она знала, наверное, что принять вместе с алкоголем, - поделилась хозяйка дома.

Пока неизвестно, что станет с телами погибших. Все зависит от решения родных Лилии и Виктора. «КП» продолжит следить за развитием событий.