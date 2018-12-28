И зимой и летом: горнолыжный курорт в Сочи сделают всесезонным

В петербургской Группе Компаний «Гранит» Евгений Плетнев является заместителем Генерального директора по подготовке производства. Он же возглавляет обособленное подразделение Группы Компаний, которое называется «Мегаполис». Это дочернее предприятие «Гранита», а его главная задача - проектирование и изыскательские работы. «Мегаполис» создает концепцию, которую реализуют другие подразделения Группы Компаний.

- «Мегаполис» был создан около 5 лет назад для нужд Группы Компаний «Гранит», поскольку основная цель ГК - оказывать полный спектр услуг: начиная от проектирования и заканчивая сдачей объекта «под ключ». В перспективе у нас полностью отказаться от услуг проектировщиков и выполнять все работы своими силами, - объясняет Евгений Плетнев. - Проекты в этой цепочке являются важнейшим звеном. Намного продуктивней претворять в жизнь именно свои задумки, чем быть просто исполнителем. Почему? Потому что в чужих проектах могут быть ошибки и недоделки. Здесь лучше рассчитывать только на самих себя, быть самим ответственным за весь цикл.

ВЕСЬ МИРОВОЙ ОПЫТ

Мы уже рассказывали, как сильно преобразился горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» в Красной Поляне, насколько комфортными и безопасным стал отдых горнолыжников. Во всем этом огромная заслуга проектировщиков. Система искусственного снегообразования и не имеющее аналогов освещение, превосходная инженерная защита и минимальное воздействие масштабной стройки на природу - все это было заложено еще на стадии проектирования!

Как результат - безупречное выполнение проекта. Несмотря на сложные условия производства работ (пересеченный рельеф, наличие ценных пород деревьев, стесненные условия) на этапе 4.2.2 уже ведутся пуско-наладочные работы. Для снижения селевой опасности были возведены селепропускные сооружения в местах пересечения с руслом ручья Ржаной и Шуминский.Также в сезон 2019 года в «Альпике-Сервис» будет трасса общей протяженностью 12203 метра. В темное время суток она будет освещена с отметки 550 до отметки 1500.

В темное время суток трасса будет освещена с отметки 550 до отметки 1500. Фото: Борис Жидков.

- Это уникальный случай! Один из немногих курортов в Красной Поляне, где есть такой спуск - работающий и освещенный, - с воодушевлением говорит Генеральный директор «Мегаполиса». - А система искусственного снегообразования? Она одна из лучших в мире! Учитывая субтропический климат, человек сможет приехать в Сочи, покататься на лыжах или сноуборде, спуститься и отдохнуть на берегу моря. Если и не искупаться, то хотя бы насладиться приятным ветром при +15-17 градусах… На самом деле такой эксклюзив есть очень мало где.

По словам Евгения Плетнева, при возведении «Альпика-Сервис» был учтен весь мировой опыт.

На этом курорте искусственный снег ничем не отличается от натурального: настолько качественное оборудование. Фото: Борис Жидков.

- Поскольку «Альпика-Сервис» является одним из самых молодых в мире курортов, то у нас есть замечательная возможность учиться на чужих ошибках. Поверьте, мы объездили огромное количество стран. Австрийцы, итальянцы, швейцарцы - все они не только рассказывали, но и наглядно показывали нам, как работает их оборудование, и прямо на месте объясняли свои те или иные инженерные решения. Мы впитывали приобретенную информацию и с необходимыми корректировками переносили зарубежный опыт на русскую землю. Но самое главное - такая работа учит создавать свои технологии и разработки. В условиях импортозамещения это тоже очень важно.

БЫТЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Несмотря на все достигнутые успехи, впереди еще очень много работы. Например, у «Альпика-Сервис» пока еще не до конца освоена южная сторона.

- Также нельзя забывать про соединение с другими курортами - «Роза Хутор» и «Горки Город». Это очень важная задача, поставленная Правительством страны, - подчеркивает Генеральный директор «Мегаполиса». - Работа в этом направлении кипит. Буквально на днях прошли общественные слушания, на котором все присутствующие одобрили предложенные нами проекты. Стройка на самом деле грандиозная: мнение общественности в этом вопросе не учитывать нельзя.

Стройка грандиозная. Но природа от нее не страдает. Фото: Борис Жидков.

Как признается Евгений Плетнев, одна из самых важных целей - это сделать здесь не только горнолыжный, но и полноценный всесезонный курорт.

- Это планы, скажем так, на обозримое будущее, - говорит Генеральный директор «Мегаполиса». - У этой территории действительно есть потенциал для того, чтобы сделать ее пригодной для очень многих типично летних развлечений. Это и веревочные парки, и туристические тропы, и кемпинги... Поле для творчества тут весьма широкое. Очень хочется сделать, чтобы людям здесь не было скучно круглый год! Тем более это выгодно и для заказчика. Если курорт будет работать в круглогодичном режиме, то повысит свою самоокупаемость. В общем, преимущества будут для всех. Еще ведь нельзя забывать про создание новых рабочих мест, что положительно скажется на экономике региона.

- На каком этапе находится эта работа? - спрашиваем мы.

-На стадии проработки, - отвечает Евгений Плетнев. - Это ведь только кажется, что велотрасса - это всего лишь велотрасса. На самом деле, чтобы грамотно проложить ее, нужно постараться. Разработка проекта - дело очень ответственное. Без ошибок работают только лучшие специалисты. И мы всегда стремимся быть в их числе!

Евгений Плетнёв, Генеральный директор компании «Мегаполис». Фото: Борис Жидков.

ДОСЛОВНО

«Размещение дополнительных объектов туристической индустрии производится для объединения трех курортов - «Альпика-Сервис», «Роза Хутор» и «Горки Город». Единый ски-пасс можно будет использовать на любой горнолыжной трассе. Это обеспечит комфортное и безопасное пребывание посетителей, повысит качество предоставляемых услуг и, как следствие будет способствовать повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом (на любительском уровне) у местных жителей и отдыхающих».

Евгений ПЛЕТНЕВ, Генеральный директор компании «Мегаполис».

НАША СПРАВКА

Компании «Мегаполис» была создана около пяти лет и стала обособленным подразделением ГК «Гранит». Первый выполненные проект - это реконструкция набережной реки Ушайки в Томске. Проект разделили на три этапа. Первый - парковая зона, второй - зона для занятия спортом, а третий - обустройство и инженерная защита набережной. Также «Мегаполис» выполнил проект реконструкции проспекта Ленина (все эти работы производятся в рамках масштабного проекта «Томские набережные»). Кроме того, компания работает на территории Петербурга и Ленобласти - в основном это инвестиционные и жилищные проекты. Например, элитное жилье на Крестовском острове «Императорский яхт-клуб».

Михаил Бобрышев