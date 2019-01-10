Шнуров ответил Милонову за «гопника» и «убийцу Пушкина»

Перепалка между петербуржцами Сергеем Шнуровым и Виталием Милоновым набирает обороты. Началось все днем 9 января. Депутат Госдумы прокомментировал предложение Димы Билана о введении цензуры на российской эстраде. Известный защитник морали и чести заявил, что лидер группировки «Ленинград» занимается ничем иным, как культурным вредительством. Он раскритиковал известного музыканта, сравнив его с гопником.

- Те, кто следит за нашей эстрадой, считают, что российское законодательство не действует для тех, кто одевается в обтягивающие штаны и ведет себя вызывающе на сцене, - заявил парламентарий. - И каждый гопник, оторвавшийся от фляги с пивасом, типа Шнура, имеет право материться в Большом Кремлевском дворце и ему ничего за это не будет, потому что он, видишь ли, звезда.

Недоволен Милонов и другими российскими исполнителями, которые поют со сцены матерные песни.Таких артистов он окрестил «убийцами Пушкина».

Как и предполагалось, ответ Шнурова не заставил себя долго ждать. На своей странице в инстаграм прославленный рифмоплет опубликовал стихотворение, посвященное «месье Милонову» и его «спичу». Колким посланием он намекнул политику, что в стране существуют более серьезные проблемы, чем нецензурные песни.

Разгорячен опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов,

Он речь держал и был аллегоричен.

Пророчествовал будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Что слезы льет старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха, вот те крест, - написал Шнуров.

Теперь общественность затаила дыхание. Подписчики артиста признаются, что с нетерпением ждут следующего «раунда».