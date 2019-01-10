Шнуров ответил Милонову за «гопника» и «убийцу Пушкина»
Перепалка между петербуржцами Сергеем Шнуровым и Виталием Милоновым набирает обороты. Началось все днем 9 января. Депутат Госдумы прокомментировал предложение Димы Билана о введении цензуры на российской эстраде. Известный защитник морали и чести заявил, что лидер группировки «Ленинград» занимается ничем иным, как культурным вредительством. Он раскритиковал известного музыканта, сравнив его с гопником.
- Те, кто следит за нашей эстрадой, считают, что российское законодательство не действует для тех, кто одевается в обтягивающие штаны и ведет себя вызывающе на сцене, - заявил парламентарий. - И каждый гопник, оторвавшийся от фляги с пивасом, типа Шнура, имеет право материться в Большом Кремлевском дворце и ему ничего за это не будет, потому что он, видишь ли, звезда.
Недоволен Милонов и другими российскими исполнителями, которые поют со сцены матерные песни.Таких артистов он окрестил «убийцами Пушкина».
Как и предполагалось, ответ Шнурова не заставил себя долго ждать. На своей странице в инстаграм прославленный рифмоплет опубликовал стихотворение, посвященное «месье Милонову» и его «спичу». Колким посланием он намекнул политику, что в стране существуют более серьезные проблемы, чем нецензурные песни.
Разгорячен опять месье Милонов.
Богоугодным развозился спичем.
Нет, не о нищенском существовании миллионов,
Он речь держал и был аллегоричен.
Пророчествовал будто бы Исайя,
Законами изъяв от нас излишки,
Бородкой рыжей в гневе потрясая,
Он рассуждал о пиве и отрыжке.
О смерти Пушкина. Слова не выбирая,
Он слал проклятия и хамство источив,
Вообразил себя парламентарием от рая,
Вот и икона с ним, свеча, ключи.
Что слезы льет старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха, вот те крест, - написал Шнуров.
Теперь общественность затаила дыхание. Подписчики артиста признаются, что с нетерпением ждут следующего «раунда».