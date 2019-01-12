Александр Беглов наложил мораторий на снос газетных киосков в Петербурге

Второй день «Комсомолка» рассказывает о сносе газетных киосков в Петербурге. 10 января среди бела дня на углу улицы Типанова и Московского проспекта начали варварски разбирать павильон печати. Без каких-либо предупреждений, не дав заранее освободить помещение и изрядно перепугав и работников и посетителей.

На следующий день ситуацию взял под контроль врио губернатора Александр Беглов. Он объявил мораторий на снос торговых объектов на три месяца. Об этом на пресс-конференции, посвященной проблеме, рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. Он лично вмешался в ситуацию, как и депутат Госдумы РФ Михаил Романов ведь под угрозой оказались не просто торговые точки города на Неве, а социально важная отрасль распространения печатной продукции.

После того как без предупреждения демонтировали восемь газетных киосков, в планах у Комитета по имущественным отношениям были и следующие «жертвы».

- Понимая, что в очереди еще десятки, а может быть, и сотни павильонов, я посчитал необходимым доложить действующему губернатору об этой ситуации. Он отреагировал молниеносно. Его решение: трехмесячный мораторий на снос, - отметил Сергей Серезлеев. - Первая задача, которую поставил градоначальник, - разобраться в правовом поле. Сейчас демонтажи остановлены и определены сроки, для того чтобы навести порядок в этой ситуации.

С инициативой, которую поддержали и отрасль, и глава администрации, вопрос бы решался очень просто: передать полномочия по регулированию рынка распространения печатной прессы Комитету по печати. Очередной плачевный опыт показал, что никто не может найти, кто за что отвечает. Должно быть одно ответственное лицо. Второе поручение, которое было дано Комитету имущественных отношений, - завершить процедуру передачи полномочий в ближайшее время. А на время моратория - разобраться с договорами. И если нет никаких препятствий для этого, заключить договорные отношения и внести ясность.

А ведь баталия вокруг газетных павильонов и киосков в Петербурге, казалось бы, разрешилась прошедшей осенью. В конце октября Росстандарт разъяснил новый ГОСТ, формальная трактовка которого чиновниками Северной столицы стала камнем преткновения для распространителей прессы. Стало ясно, что павильоны и киоски с прессой не являются посторонними объектами и зачищать от них тротуары не нужно. Однако несколько месяцев спокойствия прервались внезапно.

- В таком жестком формате сносить торговые павильоны неприемлемо. Это не нелегальные киоски, где торгуют просроченной колбасой или паленой водкой, это социально значимые объекты и официальные организации, у которых были договоры с городом, - сказал депутат Госдумы Михаил Романов, который, прибыв из столицы в Петербург, лично стал свидетелем

сноса павильонов у станций метро «Московская» и «Звездная». Именно истекший срок действия договоров аренды и стал причиной карательных мер. Однако продлевать их город отказывается, по словам распространителей, под самыми разными предлогами.

- Под пилы Комитета по контролю за имуществом попали новые конструкции, которые были установлены нами в 2015 году. И ущерб уже ориентировочно составляет порядка 15 миллионов рублей. Все эти объекты на протяжении трех лет успешно себя зарекомендовали. В среднем там продавалось 4-5 тысяч экземпляров периодической печатной продукции в месяц, - рассказал генеральный директор компании «Метропресс» Сергей Маркелов.

Сегодня в Петербурге работает порядка 750 газетных киосков и павильонов. И у 111 из них закончились договорные отношения.

- В Смольном будет создана рабочая группа. И каждый такой случай, касаемый исключительно киосков печатной продукции, будет разобран. Изучив ситуации с каждым предпринимателем, город примет решение о продлении или непродлении данных договоров, - добавил Михаил Романов.

Различные вопросы, связанные с газетными павильонами и киосками в городе, сегодня находятся в ведении сразу нескольких комитетов Смольного: имущественных отношений, по контролю за имуществом, по благоустройству, а также по энергетике и инженерному обеспечению. Кроме того, «Комсомольская правда» запустила кампанию в защиту киосков печатной прессы. Просим и наших читателей не оставаться в стороне и проявить свою позицию.