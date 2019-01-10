В Петербурге снесли газетные киоски у метро «Московская»

Казалось бы, эпопея вокруг газетных павильонов и киосков в Северной столице разрешилась прошедшей осенью. Сносить торговые объекты и ущемлять права распространителей прессы должны были в городе прекратить после 31 октября 2018 года. Именно тогда в Госдуме Росстандарт объяснил, что зачищать тротуары от киосков в культурной столице не нужно. До этого так трактовали чиновники в Петербурге новый ГОСТ об эксплуатации дорог и улиц, по которому тротуары нужно было освободить от любых посторонних объектов. Из-за несовершенств в документах под угрозой оказались больше трех тысяч нестационарных торговых объектов (НТО) в Петербурге. Большая часть из которых – излюбленные жителями Северной столицы газетные киоски и павильоны. Своеобразная трактовка ГОСТа стала лишь одним из оснований, по которому договор аренды киоскам и павильонам город не хотел продлевать.

Распространителям не продлевают договоры аренды на НТО.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако, по словам самих распространителей, находится и много других формальных причин. Например, путаница в терминах «киоск» и «павильон». Или большой объем «негазетных» товаров в продаже. Правда, высчитывали его, что называется, на глаз – без определенных методик и обмеров. Первой и единственной «жертвой» баталии вокруг распространителей прессы до этого времени был газетный павильон у вестибюля станции метро «Электросила». Его снесли вечером 3 августа. Однако после октябрьского разъяснения Росстандарта в Северной столице наступила пара месяцев тишины.

ЛЕС РУБЯТ, ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Прервалось затишье внезапно. Во второй рабочий день после новогодних праздников – 10 января. Разбирать павильон на углу Типанова и Московского проспекта посреди дня начали варварски: без каких-либо предупреждений, не дав заранее освободить помещение и изрядно перепугав и работников, и посетителей. Смотреть на то, как привычный павильон превращается в складную конструкцию, собрались и простые зеваки, и постоянные покупатели. Место это, мало сказать, «проходное» – в паре метров от пешеходного перехода, рядом с метро и двумя остановками общественного транспорта.

– Что это такое происходит! – возмущается пенсионерка Екатерина Дмитриевна, глядя на снос. – Я сюда постоянно прихожу за газетами, каждую неделю по нескольку раз. Кому помешали ларьки? Безобразие!

– Очень неудобно теперь будет без киоска. Я сюда каждый день практически забегаю, перед тем как сажусь в автобус до работы, – говорит петербурженка Светлана.

Ущемление распространителей прессы в Петербурге набирает новые оборты.Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, расположились работники с вынутыми стеклами, панелями и другими немаленькими частями павильона на том же тротуаре. И даже не позаботились о том, чтобы отгородить место сноса от пешеходов, которые пробираются к остановке.

– А что такого? Через полчаса здесь все зачистим, и ничего не будет, – пожимают плечами работники.

Ждет неподалеку на улице Типанова и еще одна «жертва». Вторая торговая точка доживает последние минуты до того, как превратится в груду сборных деталей. Растерянная продавщица помогает выгружать газеты и журналы, которые еще пять минут назад хотели купить читатели.

Причиной сноса называют непродленный срок аренды. Сейчас в Петербурге все подобные киоски и павильоны размещаются на городской земле на основании старых договоров аренды участков и по договорам размещения НТО, на которые перешли в 2015-м году. Три года назад на часть объектов заключили новые договоры. А теперь срок их действия как раз начал истекать.

– На сегодняшний день не продлены договоры на все наши НТО, которые мы заключили в Комитетом имущественным отношений в 2015 году. И такая ситуация у всех распространителей по городу. По истечению срока КИО под всеми различными предлогами не перезаключили эти договоры на новый срок, – рассказывает генеральный директор компании «Метропресс» (сеть «Первая полоса») Сергей Маркелов.

Причиной сноса называют непродленный срок аренды.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам распространителей, отказы на продление договоров каждый раз предъявляют под самыми разными предлогами. Предприниматели, конечно, оспаривают их в суде. Именно там и находится большая часть договоров, по которым идут гражданско-правовые споры.

– После всей эпопеи мы пришли к некой договоренности, что в ближайшее время состоится подписание новых договоров. Но по непонятной нам причине неожиданно и одновременно высадился этот «десант» на большое количество объектов в городе и просто начал пилить наши объекты. Никто в Смольном нам объяснить не смог, почему павильоны сносят, – добавляет Сергей Маркелов.

Оперативно получить комментарий от Комитета имущественных отношений о причинах внезапного сноса павильонов и киосков в городе «Комсомолке» также не удалось.