«Аварию с Виктором Цоем могли подстроить»: друг легендарного музыканта о том, каким был кумир миллионов

Больше 30 лет пытаются разгадать феномен Виктора Цоя. Простой стеснительный паренек без музыкального образования стал кумиром миллионов и легендой. Поклонниц у Виктора было хоть отбавляй – в молодежные журналы приходили сотни писем от юных фанаток Цоя. А парни наперебой восхищались загадочным рок-музыкантом, пересматривая фильмы с Цоем и заучивая аккорды его песен. Летом 1990 года после странной смерти Виктора по СССР прокатилась волна самоубийств – многие не могли представить дальнейшую жизнь без своего кумира.

Но каким Цой был в глазах друзей? Талантливый, добродушный и с кучей комплексов по поводу собственной внешности. Девушек избегал, и может быть даже никогда и не женился, если бы не напористость его будущей и единственной жены Марьяны. Брак молодые зарегистрировали ровно 35 лет назад, в феврале 1986 года.

Друг юности Виктора Цоя Антон Галин, а ныне известный дизайнер, рассказал «КП» о том, каким на самом деле он запомнил будущего кумира миллионов.

«КРАСИЛ ГОЛУБЕЙ И ВКЛЮЧАЛ ПОХОРОННЫЕ МАРШИ»

- Каким был Виктор Цой до того как стал известным?

- Обычным парнем. Добродушный, неконфликтный. Он никогда так не жил как писал в своих песнях. То есть никаких кабаков, тусовок… Часто собирались у него дома, он тогда жил на Парке Победы. У Виктора была своя комната, пусть и проходная – редкость по тем временам. Можно было пивко попить, винишко, музыку послушать… Помню, Виктор даже одно время от аллергии на красное сухое вино страдал. С родителями у Цоя были хорошие отношения. Поэтому когда мы к нему компанией приходили, человека три, мама всегда булочки нам пекла, угощала.

Жил аскетично. Большой раскладывающийся диван вдоль стены, Цой спал на нем. Небольшая тумбочка, рядом три-четыре книги, которые он читал, катушечный магнитофон. Запомнилось, что Виктор всю стену в комнате изрисовал – каких-то монстров, вампиров, насекомоподобных тварей из фантастических фильмов. Они яркими получились, не мрачными.

Животных любил. У него то черепаха жила, то кролики. Где-то Цой ежа нашел, поселил у себя. Половину своей небольшой комнаты отгородил, чтобы ежик мог бегать спокойно.

Виктор Цой в начале 80-х. ФОТО из семейного архива музыканта

- Цоя описывают, как закрытого человека, который в шумных компаниях был замкнутым, необщительным.

- Меня с ним однокурсник познакомил в 1979 году, тогда Цой был веселым парнем! Хохотал вместе с нами, веселился в компании… Никогда в углу не сидел, наоборот, во всех наших шутках участвовал. Может в той среде, когда уже пришла известность и пришли деньги, ему было некомфортно и он закрылся. В окружении стало много разных негодяев, подлецов… Гурьянов (музыкант группы «Кино», - Прим. ред.) мне как-то жаловался, что они втроем с Цоем должны были ехать за границу в США. Отдали паспорта «приятелю», чтобы тот сделал визы. Но он паспорта их выбросил. И уехал в Америку один. Таких историй, думаю, у Цоя было много, поэтому замкнутость была следствием происходящего.

- А что за шутки были?

- Мы веселились, как могли. У Виктора в квартире были широкие подоконники. И мы делали петли, кидали хлеб и ловили таким образом голубей. Разрисовывали гуашью. И отпускали (смеется). Представьте, идете вы по улице, и пролетает голубь ярко красного цвета, это же переворот в сознании!

Придумали как-то шутку: нашли на помойке пустые чемоданы, и пошли бродить по городу. Приставали к прохожим и говорили, что мы комсомольцы из Львова, мол, покажите нам город. Человек на полном серьезе объяснял нам, куда сходить, а мы смеялись.

Еще как-то пошутили над мужиками у пивных ларьков. Пришли туда с катушечным магнитофоном и Цой включил им похоронный марш. Нас, конечно, прогнали.

Вообще мы любили музыку, слушали, в основном, зарубежную. И, кстати, про любовь Цоя к творчеству Боярского – это шутка была. Которую многие приняли за правду и до сих в интервью говорят о том, что это любимый певец Виктора.

Виктор Цой и Антон Галин (внизу в центре) дружили с 1979 года.Фото: Личный архив

«МАРЬЯНА ЖЕНИЛА»

- Много лет все ломают голову над тем, кто же та самая восьмиклассница, которая стала прототипом одноименной песни «Кино». Друг Цоя Алексей Рыбин в своей книге писал, что действительно Виктор еще в ПТУ встречался пару недель с некой молодой девушкой и после этого «родилась» песня.

- Я ни разу не видел Цоя с девушкой. Он был в этом плане очень стеснительным. И о том, что Виктор с кем-то мог встречаться в то время и скрывать отношения, я мало верю. Его первой девушкой была Марьяна. Думаю, даже не он на ней женился, а она на нем. Марьяна смелая, активная была. А Виктор очень комплексовал из-за своей внешности. Это еще со школы пошло: он единственный кореец, наверняка дразнили из-за этого. С барышнями он очень стеснялся общаться, хотя в наших компаниях они периодически и появлялись. Помню, были с нами две юных девушки – Ира и Катя. Возможно, ими и был навеян ему образ восьмиклассницы…

- Когда Цой начал играть в группе в родном ПТУ он стал местной знаменитостью. Неужели отказывал во внимании поклонницам?

- С Цоем до 1986 года общался, ни разу не видел вокруг него поклонниц (смеется). И Цой, кстати, не понимал, почему от его музыки фанатеют. Цели стать звездой у него не было.

Раньше же никаких развлечений особо не было. Сходил в Эрмитаж, сходил в Мариинку (мы там как-то оперу с Цоем слушали под бидончик пива) и все! Вот он и бренчал на гитаре. Даже помню, как мы его первую песню сочиняли, я ему с рифмой помог. Та, что «мои друзья идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков». Наша тусовка была арт-средой и вся энергия сублимировалась в творчество.

УМЕР НЕ ЦОЙ, А МИСТЕР ЧЕ

- Помните период, когда Цой уже начал собирать стадионы?

- Мы тогда перестали общаться. Виктор после популярности резко прекратил общение со многими. Кто-то обиделся на это. Я в это время как раз увлекся театром, ездил на гастроли… иногда с Цоем пересекались где-то. Но дальше приветственных фраз не доходило.

- Сохранились какие-нибудь совместные фото вместе или сувениры (Цой вырезал из дерева и дарил друзьям фигурки Нецке, - Прим.авт.).

- Нет. я много переезжал и все потерялось.

Марьяна была смелой и уверенной в себе девушкой. И не побоялась "захомутать" ЦояФото: Личный архив

- А как узнали о том, что Виктор Цой погиб?

- Я был на гастролях в Южной Корее. Виктор туда тоже собирался. Там ко мне подошел один из местных, что с нами работал и спросил: «Вы знаете мистера Че? Он разбился на автомобиле». Я ответил, что никакого Че не знаю, но знаком с Цоем. Меня попросили написать его имя на английском. Оказалось, что Цоя и имели ввиду. В корейском языке нет буквы «ц», произносится фамилия иначе.

Но звонить родным и уточнять эту информацию я не бросился. Как-то спокойно на его гибель отреагировал. Потому что привык к смерти. В восьмидесятых мои ровесники пачками гибли! Кто-то от алкоголя, кто-то от наркотической зависимости. Да, и мы с Цоем траву курили, было такое.

Мне сказали, что Цой уснул за рулем. Но я его хорошо знаю – он очень аккуратный человек. Странная у него смерть, может, даже и подстроена. Я особо это ни с кем не обсуждал, но считаю, что его гибель была выгодна некоторым людям в творческих кругах. Цой обладал сильнейшим культурным влиянием! Хоть я и считаю что музыка у него ужасная.

- Вы не любите песни Цоя?

- Нет ничего гениального в плане поэзии. Единственное, что мне нравится, это некий романтический образ в «Звезда по имени солнце». А все остальное – подростковая глупость. Способности у него были – песни его можно напеть, они запоминаются. Но появись такая группа сейчас она бы прошла незаметно.