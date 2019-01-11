Тренд зимы в Петербурге – «лопата Беглова»

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Лопаты Беглова и чугунные утюги коммунальщиков - что происходит со снегом в городе? 00:00 00:00

Снег, снег, снег и еще раз снег. Ничто в Петербурге так не обсуждают в новом 2019 году так, как разгул стихии, заставивший местных коммунальщиков работать не покладая рук. Правда, все их усилия так и не позволили достойно очистить город, зато породили модный тренд зимы – «лопату Беглова».

- Руководителям профильных комитетов Смольного и районных администраций, ответственным за содержание городских территорий, вручили инструмент для уборки снега, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

На специальном собрании каждый из упомянутых чиновников, получил в руки «лопату Беглова» - так назвал инструмент сам врио губернатора Северной столицы.

Напомним, что мем родился на заседании, прошедшем 9 января в Смольном. Тогда глава города подверг критике коммунальные службы. У одних трижды за пару месяцев лопнула труба теплоцентрали, которую СМИ назвали «трубой Беглова», а другие не могли очистить город от снега.

На проблемную теплоцентраль врио губернатора заявил, что это не «труба Беглова», а труба, доставшаяся в наследство Беглову . Зато по аналогии с придуманным журналистами названием окрестил лопаты, которые должны быть в руках у каждого чиновника, отвечающего за уборку от снега.

Такие инструменты выдали городским чиновникам. Фото: Комитет по благоустройству СПб

Инструменты быстро нашлись в закромах одного из коммунальных предприятий. На них нанесли соответствующую запись и передали новым хозяевам. Заместитель главы Выборгского района Арина Артемова уже успела опробовать лопату в деле и 11 января с утра вышла на улицу вместе с дворниками.

И помощь наверняка не станет лишней, ведь за прошедшие праздники 389 петербуржцев получили травмы из-за гололеда, а только за один день 10 января в травмпункты обратились 88 человек. Отреагировала на ситуацию и городская прокуратура, предъявившая претензии жилкомсервису дорожникам Невского района.

А лопата Беглова зажила своей жизнью. Ее тут же начали продавать на сайтах. Кроме персонального хэштега #лопатаБеглова в соцсетях, в Телеграме появился одноименный канал, на котором публикуются последние сводки об уборке улиц Петербурга. И если снегопад не утихнет в ближайшее время, мем может стать таким же известным, как крестовские бакланы, родившиеся с легкой руки Игоря Албина.