2019-01-10T17:15:35+03:00
Общество

«Лопату Беглова» выставили на продажу в интернете

Важным артефактом можно успешно расчищать снег в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге выставили на продажу "Лопату Беглова" Фото: "Авито"В Петербурге выставили на продажу "Лопату Беглова" Фото: "Авито"
Изменить размер текста:

В среду, 9 января, высшее руководство Петербурга решало насущные проблемы. На повестке дня встал вопрос, что делать с неубранным снегом. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов посоветовал чиновникам лично взять лопаты в руки, если коммунальщики не успевают справляться с очисткой улиц, и помочь им. Этот метод градоначальник назвал «лопатой Беглова». Разумеется, петербуржцы быстро подхватили название и превратили его в мем. В интернете теперь даже можно купить ту самую лопату.

- Продается важный артефакт, необходимый каждому жителю Петербургу этой зимой. Помогает выйти на улицу и попасть в ваш автомобиль, - гласит объявление на сайте «Авито». – Главе любого района Петербурга дает +50 к защите от внезапного увольнения.

Также в объявлении, которое появилось в сети утром 10 января, говорится о том, что количество товара ограничено. Приобрести такую «лопату Беглова» предлагается за 999 рублей. Пока что на сайте обнаружился только один такой шутник, но в скором могут появиться и «конкурирующие фирмы». Главное, чтобы от снега помогло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беглов посоветовал чиновникам взять лопаты

9 января, в первый после новогодних каникул рабочий день, высшее руководство Петербурга решало насущные проблемы города. На повестке совещания в Смольном, где собрались врио губернатора Александр Беглов, руководители комитетов, а также районные чиновники, решали, что делать с лопающимися трубами и неубранным снегом. [продолжение]

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Такси протаранило остановку с людьми в Парголово
Полицейские устроили забег за машиной в Петербурге
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Депутат встал на защиту граффити в центре Петербурга
МЧС предупреждает о метели 11 января в Петербурге и Ленобласти
ГАТИ выявила 198 нарушений зимней уборки в Петербурге
Синоптики пообещали петербуржцам теплый, но снежный январь
Жильцы дома в Петербурге спустили в канализационную трубу матрас
Тает снег: В центре Петербурга прорвало трубу
Станцию метро «Невский проспект» временно закроют из-за ремонта эскалатора
Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург из испытательного похода
Инновации по-петербургски: коммунальщики сбивали снег утюгом
С ограды Александровской колонны на Дворцовой площади пропал двуглавый орел
Строительство арены СКА на месте СКК начнется в 2020 году
Беглов посоветовал чиновникам взять лопаты
«Зенит» обыграл «Цедевиту» в домашнем матче топ-16 Еврокубка
На улице Белы Куна ночью прорвало трубу теплотрассы
В Санкт-Петербурге иномарка влетела в пешеходов, пострадала девушка
С самолета из Петербурга в Москву сняли пьяную 54-летнюю пассажирку
Беглов: Петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц от снега
В новогодние дни трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 миллионов пассажиров Петербурга
Новогоднее ДТП: У ЗСД перевернулся контейнер с мандаринами
Две жительницы Петербурга организовали притон с «ночными бабочками»
На Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машин
Волонтеры Петербурга смогут принимать участие в реставрации памятников
За время новогодних праздников в Петербурге очистили 5 тысяч крыш
В Петербурге вручили первые памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады