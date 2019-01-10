«Лопату Беглова» выставили на продажу в интернете

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:15:35+03:00

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В среду, 9 января, высшее руководство Петербурга решало насущные проблемы. На повестке дня встал вопрос, что делать с неубранным снегом. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов посоветовал чиновникам лично взять лопаты в руки, если коммунальщики не успевают справляться с очисткой улиц, и помочь им. Этот метод градоначальник назвал «лопатой Беглова». Разумеется, петербуржцы быстро подхватили название и превратили его в мем. В интернете теперь даже можно купить ту самую лопату.

- Продается важный артефакт, необходимый каждому жителю Петербургу этой зимой. Помогает выйти на улицу и попасть в ваш автомобиль, - гласит объявление на сайте «Авито». – Главе любого района Петербурга дает +50 к защите от внезапного увольнения.

Также в объявлении, которое появилось в сети утром 10 января, говорится о том, что количество товара ограничено. Приобрести такую «лопату Беглова» предлагается за 999 рублей. Пока что на сайте обнаружился только один такой шутник, но в скором могут появиться и «конкурирующие фирмы». Главное, чтобы от снега помогло.

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