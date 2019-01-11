"Нет" алкоголю, "да" - спорту: Самая сексуальная бабушка в мире поделилась секретами красоты

Петербурженка Елизавета Родина точно знает, как быть самой обаятельной и привлекательной. Новые знакомые частенько принимают 41-летнюю женщину за студентку. Елизавета выглядит очень эффектно: носит изящные платья, яркий макияж и обладает идеальной фигурой. Три года назад она получила титул «Миссис Бабушка Вселенная», а в ноябре 2018 года попала рейтинг международного агентства рекордов. Организаторы премии официально присвоили ей звание «Самой сексуальной бабушки мира» («Sexiest Grandma»). Елизавета стала бабушкой три года назад - 20-летняя дочка подарила ей внучку. Сама же петербурженка стала мамой в 18 лет.

«Комсомольской правде» в Петербурге» Елизавета рассказала, как ей удается оставаться молодой и красивой.

ОБРУЧ И ЙОГА

Сейчас Елизавета выглядит так, словно сошла с обложки модного журнала. Однако женщина признается, что и в ее жизни были «темные времена».

- Тогда меня называли женщиной, а теперь девушкой, - рассказывает Елизавет «КП». - Я смотрю на фотографии тех лет с улыбкой. Это все опыт. Мне он помог понять, как жить и чувствовать себя не надо.

Бабушку часто принимают за студентку. И это не удивительно! Фотограф: Снежана Морозова.

Лет десять назад Елизавета пересмотрела свои привычки и отношение к здоровью. Она полностью отказалась от алкоголя и занялась спортом.

- На самом деле, никаких особенных мер по уходу за собой я не принимаю. Инъекциями красоты и прочим пока ни разу не пользовалась. Маски делаю нечасто, нет на них времени. Зато каждый день, при нанесении крема, делаю массаж лица. Это занимает всего 3 минуты. Также кручу обруч и совершаю несколько незатейливых упражнений из йоги и упражнения на укрепления мышц спины и пресса. Эта привычка у меня с детства.

«НЕТ» УСИЛИТЕЛЯМ И КРАСИТЕЛЯМ

Пару лет назад Елизавета стала вегетарианкой. В ее холодильнике не найти продуктов с сомнительным составом. Женщина внимательно подходит к выбору продовольствия.

- Я ем абсолютно все кроме мяса и рыбы. Ну и внимательно отношусь к качеству того, что покупаю. Дотошно читаю этикетки. В моей корзине нет продуктов, содержащих усилители вкуса, искусственные ароматизаторы и красители. Редко ем сладкое. Крайне редко пью газировку. Натуральному молоку предпочитаю соевое и овсяное.

Елизавета в прекрасной форме. Фотограф: Снежана Морозова

Любимый продукт рекордсменки – соевый творог тофу, который обогащен белками.

- Очень люблю его во всех интерпретациях: суп, плов, салат, лапша-вок и прочее. Если есть время, всегда готовлю с удовольствием сама блюда с тофу, - делится петербурженка. - На Новый год с дочкой традиционно делали «морские водоросли нори под шубой» и оливье с постным майонезом и пшеничной колбасой. Получилось очень вкусно! И не содержит птомаинов, гормонов, красителей и ароматизаторов.

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

Елизавета никогда не сидит на месте. Женщина живет в загородном доме, а вместе с ней - две карликовых свиньи, петушок, шиншилла, кролики, морская свинка и крыски. Всем нужно внимание и уход.

Один из питомцев Елизаветы. Фотография: социальные сети.

Но несмотря на домашние хлопоты, она успевает строить собственный бизнес. Вместе с дочерью основала вокальный дуэт и компанию по организации праздников.

- Кроме того, я преподаю уроки пения старшему поколению по социальной программе «Московское Долголетие». Мы вместе с учениками обязательно делаем упражнения на дыхание и артикуляционную гимнастику. Это очень полезно для здоровья и хорошего настроения. Самой старшей моей ученице 92 года.

Елизавета и ее дочь Анна. Фотография: социальные сети.

ПИРОЖКИ – НЕ ПОМЕХА

Декабрь для Елизаветы был горячей порой. Уже 23 года она работает Снегурочкой и пока не собирается отходить от дел.

- Конечно, иногда подумываю передать эстафету дочери. Ей как раз 23. Но кем тогда стать? Снежной Бабой?! – улыбается Родина. - Каждый год терзаюсь внутренними опасениям «а верят ли?», «а примут ли?». Это нормальные явления для актера в любом возрасте и статусе. К счастью, сказка продолжается! Перед праздниками девочка на Ёлке шепотом попросила меня передать письмо Дедушке Морозу и вручила заветный конвертик. С трепетом вспоминаю этот момент. Разве доверил бы ребенок самые сокровенные желания кому попало? Обещание выполнено - письмо доставлено в резиденцию Деда Мороза, где у нас с моей дочкой Анной был концерт.

Зрители часто думают, что на сцене выступают сестры. Фотография: социальные сети.

На вопрос, есть ли у супер-бабушки супер-дедушка, Елизавета скромно улыбается.

- Среди моих поклонников хватает и дедушек, и добрых молодцев! – смеется она.

Петербурженка говорит, что любая бабушка остается женщиной, которая имеет право на любимые занятия и личную жизнь. Она уверена: пирожки не должны становится помехой интересной насыщенной жизни и саморазвитию.