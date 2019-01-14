2019-01-14T13:20:39+03:00
Дом. Семья

Львицу, гулявшую по улицам Петербурга, решил выкупить центр защиты диких животных

Сейчас активисты собирают 70 тысяч рублей [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Симона удивила горожан Фото: Александр ВасюковичСимона удивила горожан Фото: Александр Васюкович
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Полугодовалая львица Симона переполошила весь Петербург. Дикую кошку горожане заметили на проспекте Энергетиков. Хозяйку джунглей нисколько не смущали российские морозы. Хищница мирно сидела в сугробе и с интересом глядела на прохожих. Но еще больше жителей Северной столицы удивило то, что королева животных живет в обычной квартире вместе домашней питомицы. Ее хозяином оказался бывший участник "Дома-2" Александр Васюкович.

Львица Симона..Карантинный Центр "Велес"

- Я купил львенка через объявления в России, - поделился Александр. - Сима очень добродушная и игривая кошка. Ничем не отличается от обычной. Только царапается сильнее. Раньше мы с ней проводили фотосессии. Но теперь она подрастает и в квартире ее держать уже очень тяжело. Поэтому я решил выставить ее на продажу. Но в цирк и зоопарк ее не отдам, там ей будет плохо.

Появление львицы на улице удивило горожан Фото: Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное

Появление львицы на улице удивило горожан Фото: Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное

И сейчас необычным для Петербурга зверем заинтересовался Центр защиты диких животных "Велес". У активистов уже живет одна львица. Поэтому они решили выкупить Симону и уже провели переговоры с Александром, снизив цену со 100 до 70 тысяч рублей.

Сима живет в квартире Фото: Александр ВАСЮКОВИЧ

Сима живет в квартире Фото: Александр ВАСЮКОВИЧ

- Владелец львицы Симоны не хочет продавать львицу в цирк и, слава богу, - делятся активисты "Велеса". - Нормальные зоопарки их не берут (неизвестна генетика). Остаются частные подворья, Кавказ (юга), частные коммерческие зверинцы и Центр "Велес". Стоимость львицы 70 тысяч рублей, и если мы дружно, с вашей помощью, соберем данную сумму, мы готовы обеспечить Симоне хорошую жизнь. Готовы по нормальной своей методике подружить девчонок. Ждем ваше мнение!!! Без вашей поддержки мы, конечно, не сможем заниматься Симоной.

И горожане откликнулись на призыв зоозащитников. Люди уже активно переводят деньги на покупку Симы.

Симона съедает по три килограмма мяса Фото: "Велес"

Симона съедает по три килограмма мяса Фото: "Велес"

Львицу купили по объявлению Фото: "Велес"

Львицу купили по объявлению Фото: "Велес"

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