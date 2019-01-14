Львицу, гулявшую по улицам Петербурга, решил выкупить центр защиты диких животных

Полугодовалая львица Симона переполошила весь Петербург. Дикую кошку горожане заметили на проспекте Энергетиков. Хозяйку джунглей нисколько не смущали российские морозы. Хищница мирно сидела в сугробе и с интересом глядела на прохожих. Но еще больше жителей Северной столицы удивило то, что королева животных живет в обычной квартире вместе домашней питомицы. Ее хозяином оказался бывший участник "Дома-2" Александр Васюкович.

Львица Симона..Карантинный Центр "Велес"

- Я купил львенка через объявления в России, - поделился Александр. - Сима очень добродушная и игривая кошка. Ничем не отличается от обычной. Только царапается сильнее. Раньше мы с ней проводили фотосессии. Но теперь она подрастает и в квартире ее держать уже очень тяжело. Поэтому я решил выставить ее на продажу. Но в цирк и зоопарк ее не отдам, там ей будет плохо.

Появление львицы на улице удивило горожан Фото: Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное

И сейчас необычным для Петербурга зверем заинтересовался Центр защиты диких животных "Велес". У активистов уже живет одна львица. Поэтому они решили выкупить Симону и уже провели переговоры с Александром, снизив цену со 100 до 70 тысяч рублей.

Сима живет в квартире Фото: Александр ВАСЮКОВИЧ

- Владелец львицы Симоны не хочет продавать львицу в цирк и, слава богу, - делятся активисты "Велеса". - Нормальные зоопарки их не берут (неизвестна генетика). Остаются частные подворья, Кавказ (юга), частные коммерческие зверинцы и Центр "Велес". Стоимость львицы 70 тысяч рублей, и если мы дружно, с вашей помощью, соберем данную сумму, мы готовы обеспечить Симоне хорошую жизнь. Готовы по нормальной своей методике подружить девчонок. Ждем ваше мнение!!! Без вашей поддержки мы, конечно, не сможем заниматься Симоной.

И горожане откликнулись на призыв зоозащитников. Люди уже активно переводят деньги на покупку Симы.

Симона съедает по три килограмма мяса Фото: "Велес"