В Петербурге продают упаковки, где на одно яйцо меньше, но по обычной стоимости

«В новом году Россия потеряла одно яйцо» - первую постпраздничную неделю захлестнула волна мемов про очередную уловку производителей. Теперь в магазинах Северной столицы можно встретить девяток яиц. Маленькую ячейку от производителей из Удмуртии (именно там первыми решились откинуть яйцо) пока можно встретить только в сетевых гипермаркетах. Мелкие магазинчики не решились закупаться таким товаром.

- К нам первая партия таких яиц пришла к 25 декабря, - рассказал «КП в Петербурге» замдиректора одного из магазинов-ритейлеров Андрей Тарасов. - Всего 12 коробочек. Мы их выставили на прилавки 5-6 января. И за две недели купили только половину завоза. Хотя проходимость у нас большая, центр города.

Стоит такая неполноценная (как ее прозвали покупатели) ячейка яиц 72 рубля. В отдельных магазинах ее можно найти дешевле на 8 рублей. Но все равно эта цена выше соседствующих на полке десятков. Из-за того что везти долго.

- Одно яйцо где-то потеряли, - смеется петербуженка Ульяна Крупанина. - Придумали это для того, чтобы нам мозги запудрить! Мол, цена та же, но вот яичко одно где-то в дороге пропало. Не покупала такой набор и не куплю. Тем более что они желтые какие-то, курицы такие не несут.

Мелкие магазинчики не решились закупаться таким товаром.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка Татьяна Николаевна девяток яиц обходит стороной. Говорит, не хочет обманываться в очередной раз.

- Сначала крупы продают по 900 граммов, теперь до яиц дошли, - сетует женщина. - Скоро уже по одному будут продавать! Ячейку из девяти яиц я встречала только в Петербурге. Моя сестра живет в Гатчине, к ним такой позор еще не привозили.

Кстати, на прилавках сетевых магазинов действительно можно найти упаковку из шести и даже четырех яиц! Но, как говорят экономисты, это все маркетинговые уловки. Уже не один год подобная история происходит с молоком, сахаром, консервами, чипсами, минералкой. В кризисные времена производители, желая сохранить спрос, придумали сокращать объем продукции.

- Вся продукция расфасовывается в различную упаковку в зависимости от требований торговых сетей, - комментируют сотрудники ООО «Птицефабрика «Вараксино». - Это кассеты по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук. Упаковка, насчитывающая девять штук яиц, производится компанией Hartmann и в настоящее время является достаточно распространенной в Европе. В течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко: Уменьшили форму, а сохранили уровень цены

- Есть люди дотошные, которые разобрались, что еще в марте 2018 года подобные упаковки были. И сегодняшняя инфляция и повышение НДС никакого прямого отношения к созданию девятка яиц не имеет. Просто компании захотелось выполнить такую упаковку, она это и сделала. Конечно, не стоит забывать и о таком приеме маркетологов, как «уменьшить форму, но сохранить уровень цены». Такое происходит сплошь и рядом в магазинах, ресторанах. И эта практика не российская, в других странах этим пользуются активно и постоянно.