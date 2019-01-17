Петербуржец избил в лифте доставщика пиццы на глазах у маленьких детей

В социальных сетях разошлось жуткое видео, где мужчина и женщина жестоко избивают студента на глазах у детей. Пока глава семейства лупит юношу кулаками по голове, малыши испуганно забиваются в угол. Так парня наказали за то, что он не пропустил ребятишек в лифт.

ОКАЗАЛСЯ В ЛОВУШКЕ

Инцидент произошел в конце сентября прошлого года. 23-летний Михаил привез заказ в один из домов на проспекте Наставников. Молодой человек заскочил в лифт, двери которого как раз были открыты. Следом за ним забежали двое ребятишек, родители которых находились уже внутри.

- Я боялся опоздать, торопился. Поэтому обрадовался, что не придется его ждать. Дети стояли на площадке одни, я не знал, что ребята тоже хотят войти, - вспоминает Михаил.

По его словам, паре не понравилось, что тот опередил мальчишек. Они стали выгонять его на лестничную клетку.

- Внезапно мужчина меня ударил. Я испугался, повернулся, хотел его оттолкнуть. В этот момент он начал бить меня по голове. Я пытался закрыться руками, - вздрагивает юноша. – Лифт остановился на третьем этаже, меня из него выбросили. Но там у меня остались вещи, которые выпали из кармана и очки. Я хотел их забрать, поэтому стал прорываться внутрь. Это была моя ошибка.

Драка попала на камеры, установленный в лифте. Фото: скриншот видео.

Внутри Михаил получил еще несколько ударов, после чего мужчина выпустил его из тисков. Парень мирно стоял и рассматривал разбитые очки. Когда лифт, на несколько минут превратившийся в боксерский ринг, вновь остановился на первом этаже, доставщик вышел и тут же рухнул на пол.

ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ

После драки Михаил долго не мог прийти в себя. Голова гудела, все вокруг расплывалось.

- Я поднялся, добрел до нужной квартиры, чтобы отдать заказ. Он весь был всмятку, - вспоминает петербуржец. - Какой-то мужчина меня поводил вниз по лестнице, посоветовал вызвать скорую. Сначала медики серьезных травм не диагностировали – был ушиб челюсти и мягких тканей тела. Отправили домой. Но потом мне стало хуже, начались сильные головные боли, рвота. Спустя несколько дней после происшествия потерял сознание, очнулся в реанимации. В итоге попал в больницу.

Уже четыре месяца юношу мучают головные боли, головокружения. Из университета парню пришлось уйти в академический отпуск. Он быстро утомляется, начались проблемы с памятью, вниманием. Неизвестно, как скоро Михаил восстановится после пережитого.

«ЗАЩИЩАЛ СЕМЬЮ»

Михаил обратился в полицию, в надежде привлечь обидчика к ответственности. По его словам, силовики долго не могли принять заявление. Затем началась проверка. После нее стражи порядка заявили, что «состава преступления нет».

- Он просто защищал свою семью, - заключили они.

Позднее парень нашел своих обидчиков в соцсетях – это Ольга и Евгений. По его словам, женщина работает врачом. В тот день она возвращалась домой вместе с детьми и другом семьи. Уже несколько лет Ольга в разводе.

- Они зашли в лифт, следом забежал парень со своим баулом, не пропустив детей. Ольга сделала ему замечание, тот начал выражаться нецензурно, ругаться. Евгений отодвинул его рюкзак, а тот налетел с кулаками, - рассказывает адвокат женщины.

По словам представителя, Михаилу отказали в возбуждении уголовного дела четыре раза. Расследование велось по документам, оформленным сразу после ЧП. Согласно бумагам, серьезных травм зафиксировано не было.

- Потом, через две недели, он принес справки, на которых уже все плохо. У него работает отец на скорой помощи. Возможно, это как-то связано, - разводит руками адвокат. - Человек придумывает что-то… Он и в опеку писал, и на работу к Ольге. Везде ему ответили, что все в порядке. Вчера эту историю рассказали в группе «Ладожская рулит». Там же опубликовали видео.

«ХОДИ И ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

В интернете началась травля. Пользователи отыскали странички героев видео и стали посылать им сообщения с угрозами.

- Для Ольги это большой стресс. Она очень переживает. Ей пишут, что знают, где они живут, номер квартиры, машины. Ходи и оглядывайся. Сейчас очень переживаем за детей. Чтобы вся эта волна ненависти на них не пошла.

Сегодня вечером Ольга намерена написать заявление в полицию. Она надеется привлечь всех виновных за вторжение в личную жизнь и клевету.