Чиновники отняли у блокадницы из Читы приглашение на парад в Санкт-Петербург, а потом вновь позвали на праздник

85-летняя блокадница из Читы Тамара Тихоновна Баженова вечером 24 января уже во второй раз собирает чемодан в Санкт-Петербург. Первый пришлось разобрать. А все из-за чиновников, которые несколько дней не могли определиться, ехать ли пожилой женщине на парад в честь 75-летия освобождения Ленинграда. Обиду на власть имущих блокадница не держит – только рада тому, что вновь сможет оказаться на своей родине. А родственники Тамары Тихоновны мягко говоря возмутились поведению чиновников, которые сначала дали, а затем отобрали приглашение на парад у 85-летней пенсионерки.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ В ДК ПРИХОДИТЕ

75-летие снятия блокады Ленинграда праздник не только для города, но и для всей страны. В этом году в Петербурге запланирован большой парад в честь этой даты. Особое приглашение на шествие получили те, кто пережил эту страшную осаду. В числе них были и две пенсионерки из Читы, что в Забайкальском крае. Одна из них, Тамара Баженова, ребенком видела все ужасы войны.

- 21 января маме позвонили из совета ветеранов и спросили, сможет ли она приехать на парад в Ленинград, - рассказывает дочь блокадницы Ольга Баженова. – Торопили, дали всего 20 минут подумать. Мама согласилась – она всегда мечтала вновь побывать на своей родине. А тут такой повод.

По телефону блокадницу заверили: проезд и проживание для нее и ее сопровождающего оплачены. Вылет назначен на 25 января.

- Мама обрадовалась. Стала готовиться – прическу делать, шапку новую подбирать. Силы у нее появились, активность…. Все дни как заведенная бегала. То собрать надо, это… давно мы ее такой не видели. Особенно после того как она инсульт пережила, - делится Ольга Баженова.

85-летняя Тамара Тихоновна не ожидала отказа от тех, кто три дня назад пригласил ее на праздник.

Чемодан собрали. Осталось только дождаться заветной даты – 25 января. Но чиновники вдруг заявили: денег на поездку нет!

- Да, на третий день после приглашения позвонили и сказали, что никуда ехать не нужно, денег то в бюджете нет! – возмущается Ольга. - У мамы давление поднялось, она вся покраснела, расстроилась.

Чтобы исправить ситуацию Тамаре Тихоновне прислали приглашение на местный праздник в честь снятия блокады. Но расстроенная блокадница отказалась от него.

СТЫДНАЯ ИСТОРИЯ

Пока Тамара Тихоновна распаковывала чемодан, ее внучка Анна молчать не стала. И рассказала местной газете о том, как с бабушкой поступили чиновники. Новость подхватили другие.

- И вы представляете, в шесть вечера 24 января нам позвонили из Минкульта края и сказали, что все в силе, вылет утром, - рассказывает Ольга. – Сейчас заново все собираем. Что это было – непонятно. Но понервничали мы сильно.

Кстати, сама Тамара Тихоновна зла на чиновников не держит. Говорит, всякое бывает.

- Мама только и думает, что о поездке, хочет найти дом, в котором она жила в детстве. Когда война началась ее отца сразу эвакуировали вместе с заводом. А она с матерью осталась в осажденном городе. Только в 1943 ее по воде с другими вывезли из Ленинграда. Мама уже многое забыла из того, что было в войну, особенно после инсульта.

Официального комментария от администрации города Читы и Министерства культуры Забайкальского края получить не удалось. Однако председатель читинского городского совета ветеранов войн Геннадий Щукин знаком с ситуацией. И назвал ее стыдной.

- Действительно, у нас Минкульт запросил списки двух блокадников, которые могут поехать на парад. Мы дали контакты двоих, те, кто по состоянию здоровья может это сделать. Не ожидали, что такая ситуация может произойти, - вздыхает Геннадий Леонидович.

Разбираться в этом недоразумении будут потом. Но Тамаре Тихоновне это уже не важно. Главное, что она вновь побывает в Ленинграде. Теперь уже свободном от войны.