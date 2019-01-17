Новые перестановки в Смольном: Беглов сменил руководителей шести комитетов

Утро 17 января началось в правительстве Санкт-Петербурга с больших перемен. Своим распоряжением врио губернатора Северной столицы сменил руководителей сразу шести комитетов Смольного.

- Председателем комитета по экономической политике и стратегическому планированию назначен Валерий Николаевич Москаленко, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Он родился в Минске в 1973 году. Окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище, а также Институт экономики, управления и политологии. После службы в армии работал в Управлении Федеральной службы налоговой полиции России по Санкт-Петербургу и Москве.

С 2002 года трудится в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. С 2013 года был первым заместителем главы комитета.

Комитет по промышленной политике и инновациям теперь возглавляет Юрий Юрьевич Калабин.

Он уроженец города Сочи. Высшее образование получил в 1986 году в Ленинградском гидрометеорологическом институте по специальности «Гидрофизика» и в 1992 году окончил Международный банковский институт по специальности «Банковское дело». В последнее время занимал руководящие ложности в крупных коммерческих структурах.

Председателем Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга стал Роман Алексеевич Голованов.

Родился в Ленинграде в 1974 году. В 1997 году окончил петербургский ФинЭк по специальности «Менеджмент».

С февраля 2008 года по апрель 2018 года работал в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. В 2018 году перешел на работу в руководство петербургского филиала одного из крупнейших российских банков.

Возглавлять комитет имущественных отношений назначен Валерий Валентинович Калугин.

Он ленинградец, но окончил в 1981 году Тамбовское высшее военное авиационное училище, а уже в 2000 году – Санкт-Петербургский Юридический институт Генеральной прокуратуры РФ по специальности «Юриспруденция», в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».

С 1994 года работал в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству по городу Санкт-Петербургу, где вырос от ведущего специалиста до председателя комитета. С апреля 2015 года перешел на работу в коммерческие структуры.

Председателем комитета по здравоохранению города стал Дмитрий Геннадьевич Лисовец.

Родился в Кизляре Дагестанской АССР в 1972 году. Окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова по специальности «Лечебное дело». В 1997-2000 годах проходил службу в Северо-Кавказском военном округе.

С 2005 по 2006 год преподавал на кафедре военно-полевой терапии Военно-медицинской академии.

С 2006 года по настоящее время работал заместителем главврача в больнице номер 40 Курортного района Петербурга.

Комитета территориального развития теперь возглавляет Александр Николаевич Бельский.

Родился в Ленинграде в 1975 году. Высшее образование получил в 1997 году в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича по специальности «Экономика и управление на предприятиях».

Работал на Ленинградском судостроительном заводе «Северная верфь», затем ушел в бизнес. С 2014 года – Глава муниципального образования город Сестрорецк. До настоящего времени являлся заместителем председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и председателем Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района.

И если в прошлый раз главами четырех комитетов, а также руководителем Курортного района стали представительницы прекрасного пола, то теперь «женский десант» сменился исключительно мужским.

Напомним, что всего в структуре правительства Петербурга 37 комитетов, три инспекции, три управления и одна служба стройнадзора.

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