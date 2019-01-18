СК: причиной пожара в типографии в Петербурге мог стать взрыв боеприпасов

Следователи Петербурга озвучили предварительные причины пожара в здании газетной типографии на Ленинском проспекте, 139. Напомним, вчера, 17 января 2019 года, на втором этаже здания, помещения которого сдаются в аренду, произошел хлопок, а затем пожар. Три человека погибли, еще трое получили травмы.

- Я и мои коллеги точно в рубашке родились, - дрожащим голосом говорит Юлия (имя изменено,- Прим. ред.). Она и десяток ее коллег 17 января оказались в ловушке в горящем помещении типографии.

Три человека погибли во время пожара на типографии в Петербурге.

- У нас два кабинета на втором этаже, - поясняет женщина. – Наш офис соседний с 220-ым, тем, где взрыв произошел. Двух погибших ребят знаю, мы с ними иногда в комнату для курения ходили на нашем этаже. За две минуты до взрыва с ними там увиделись… в последний раз.

Тело Ивана нашли под завалами в сгоревшей типографии в Петербурге.

Юлия вспоминает: как только она вошла в офис и села за рабочее место, почувствовала толчок. Пошла взрывная волна, которая откинула женщину к окну вместе со стулом. На часах было 15:55.

- Был один громкий хлопок, затем прогремело еще три взрыва, уже меньше по мощности, - вспоминает Юлия. – Повыбивало двери, кладовки… Черный дым начал быстро поступать, а обе двери в наш офис заклинило!

Газетная типография на Ленинском проспекте в Петербурге после пожара 17 января.

В панике коллеги Юлии (около 10 человек, все девушки) стали выбивать перегородки между офисами. Крича, девушки царапали стены из гипсокартона, ломали их, пытаясь выбраться из ловушки.

- Мы были в панике: минут 5-6 пытались выбраться. Не особо понимали, что делали, действовали под силой страха, ужаса, - сдерживая слезы вспоминает Юлия.

Выбирались на улицу уже вслепую. Дымом заволокло коридоры, а пожар перекинулся и на третий этаж. Перекрытия между ними обрушились.

- Сейчас нам сказали, что причиной взрыва стал газовый баллон, который у ребят в 220 кабинете был, - говорит девушка. - Но откуда он там? В офисе торговали кассовыми аппаратами. Мы ничего не можем понять.

У следователей другая версия. Погибшие, 30-летние Илья и Иван, занимались поисковыми работами на местах боёв времен Великой Отечественной войны. Нашли там боеприпасы и принесли в здание.

Есть версия, что Илья и Иван погибли из-за того, что взорвался снаряд, который они принесли на работу.

- Назначены судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы, запланировано проведение большого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшедшего, - отметили в СК.

В ходе обысков, произведенных по местам их проживания погибших, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат времен Великой Отечественной войны и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Друзья погибших, кстати, подтверждают, что ребят были очень активными. Занимались бейсджампингом, увлекались турпоходами. Подписаны на огромное количество групп, связанных со страйкболом. У одного из погибших осталась жена и маленький сын.