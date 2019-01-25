Депутат Госдумы предложил петербуржцам питаться как в блокаду

Готовы ли вы попробовать кусочек блокадного хлеба? Или весь день питаться пайком в 125 грамм? Депутат Госдумы из Башкирии Ильдар Бикбаев предложил в день освобождения Ленинграда «причаститься» того самого хлеба, который спас от голодной смерти жителей осажденного города. Этот хлеб уже испечен. Строго по тому рецепту, который использовался в блокадном Ленинграде. Получат его жители нескольких городов, в числе которых и Петербург. 27 января на Пискаревское кладбище его привезет сам Бикбаев. Правда не всем жителям Северной столицы эта идея пришлась по душе.

НЕ ПЕТЕРБУРЖЕЦ НЕ ПОЙМЕТ

Первым забил в колокол депутат Закса Алексей Цивилев. Говорит, был шокирован инициативой башкирского коллеги.

- Я понимаю, что у Ильдара Зинуровича благие намерения. Он много лет занимается патриотическим воспитанием молодежи, - рассказал «КП-Петербург» Цивилев. – Но в этот раз формат неудачный.

Цивилев объясняет: его родная бабушка пережила блокаду. И всегда уважительно относилась к хлебу – не выбрасывала сухари и крошки. И ни в коем случае не хотела бы повторения этой страшной истории для своих потомков.

- А инициатива Бикбаева противоречит всему! – возмущается депутат. – Очень надеюсь, что этой акции в Петербурге не будет. В конце концов можно почтить память блокадников по-другому. Стихами Ольги Берггольц или можно прийти на Пискаревское кладбище… но Ильдар Бикбаев этого не понимает. Может, потому что он не из Петербурга?

ОТ АКЦИИ НЕ ОТКАЖЕМСЯ!

Началась акция с блокадными 125 граммами в 2008 году. Тогда еще не депутат Ильдар Бикбаев решил в день снятия блокады раздавать на улице обычный хлеб, купленный в магазине. Но 5 лет назад ему удалось найти технолога, который смог повторить рецепт, по которому пекли в осажденном городе. Акция больше не прекращалась.

Ильдар Бикбаев депутатом стал в 2016 году. И говорит, что именно из-за сегодняшнего положения к его инициативам приковано столько внимания. В том числе и негативного.

- Этот хлеб по блокадному рецепту мы печем несколько лет. И никогда к нам не обращалась пресса и не спрашивала, как мы это делаем! – ответил Бикбаев. – Блокадники знают о нашей акции, поддерживают. Ведь нужно рассказывать детям о войне. Вот раздаю я порцию в 125 грамм. А у меня девочка спрашивает: «Это на завтрак?». Объясняю, что нет, так жили люди в осажденном городе.

По словам депутата, критику в свой адрес со стороны Цивилева он слышал. Но отказываться от поездки в Северную столицу не намерен и блокадный хлеб все же привезет. Возьмет столько, сколько сможет принести на себе.

- На фоне меня просто хотят засветиться. А у меня цель другая, сохранить память, - говорит Бикбаев.

МНЕНИЕ

«А я попробую хлеб!»

Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, профессор, член-корреспондент Российской академии наук:

- Не знаю, что двигало петербургским депутатом. Может, желание прославиться? Но если Бикбаев все-таки приедет в наш город, то я лично попробую кусочек хлеба. И не после сытного обеда, а до него.

Но у меня чувство стыда возникает от всего услышанного. В стране произошли глобальные перемены, которых еще 15-20 лет назад невозможно было себе представить. Стыдно, что терпимо относимся и к разным воплям псевдоисториков, которые говорили, что «нужно было сдать город». Что смотрим фильмы, где некая номенклатура якобы жрала пирожные.

Во время блокады в Ленинграде работал институт растениеводства. Каждый день туда ходили ученые и смотрели на неконтролируемые запасы зерна и семян, которые выводились селекционерами. Но эти люди не ели зерно, хотя могли бы. Им было важно сохранить труд ученых предыдущих поколений. И украсть они не могли, хотя могли себе жизни спасти. Надо об этом помнить, а не придумывать ничего.